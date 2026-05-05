حضور شرکت کارمود با محصولات زرهی در نمایشگاه «ساحا 2026» شرکت کارمود جدیدترین کابین‌های امنیتی ضدگلوله و سپرهای زرهی خود را در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی و هوافضای استانبول به نمایش گذاشت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شرکت ترکیه‌ای کارمود (Karmod) با محصولات امنیتی زرهی خود در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی، هوافضا و فضایی «ساحا 2026» (SAHA EXPO 2026) که در مرکز نمایشگاهی استانبول در حال برگزاری است، حضور یافت.

ذکایی کوچوک، مدیرکل بخش کابین کارمود، با اشاره به تجربه 40 ساله این شرکت در حوزه سازه‌های پیش‌ساخته، اعلام کرد که آن‌ها به توسعه محصولات پشتیبان در بخش صنایع دفاعی روی آورده‌اند و این غرفه فرصت مناسبی برای معرفی کابین‌های نگهبانی و سنگرهای زرهی تولید داخل فراهم کرده است.

به گفته کوچوک، کارمود کابین‌های امنیتی ضدگلوله خود را در ابعاد مختلف از 3 تا 15 متر مربع و مدل‌های سفارشی را تا 28 متر مربع تولید می‌کند.

همچنین سپرهای زرهی این شرکت در مدل‌های تک‌نفره و چندبخشی با ارائه سطح حفاظتی بالایی در استاندارد BR7 طراحی شده‌اند که به امکاناتی چون روزنه تیراندازی، نورافکن هدف‌گیری و سیستم هشدار حمله مجهز هستند.

گفتنی است نمایشگاه ساحا 2026 که با مشارکت رسانه‌ای خبرگزاری آناتولی برگزار می‌شود، تا 9 مه ادامه خواهد داشت.

