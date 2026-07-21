ثبت رکورد جدید در صادرات برق از ترکیه

21 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
صنعت برق و الکترونیک ترکیه در نیمه اول سال جاری با 9.8 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بالاترین رقم صادرات خود معادل 9.1 میلیارد دلار دست یافت.
طبق دادههای مجمع صادرکنندگان ترکیه، میزان صادرات از کشور در نیمه اول سال 3.6 درصد افزایش یافته و به 136.1 میلیارد دلار رسیده است.
در همین بازه زمانی، بخش برق و الکترونیک با صادرات خود در دوره ژانویه تا ژوئن، این بخش در بین بخشهای برتر صادراتی ترکیه در رتبه سوم قرار گرفت.
در نیمه اول سال جاری، بیشترین فروش برق و الکترونیک از ترکیه به بریتانیا با 901.3 میلیون دلار و پس از آن آلمان با 686.9 میلیون دلار، ایالات متحده آمریکا با 679.2 میلیون دلار، لهستان با 394.6 میلیون دلار و اوکراین با 364.1 میلیون دلار بود.
از نظر ارزش، ایالات متحده آمریکا در صدر فهرست رشد صادرات قرار داشت. در این دوره، صادرات برق به ایالات متحده آمریکا 197.7 میلیون دلار افزایش یافت.
مهمت کاواکلیاوغلو، رئیس انجمن صادرکنندگان برق و الکترونیک، در گفتوگو با خبرنگار آنادولو در این مورد اظهار داشت: این ارقام نشاندهنده آستانه قابل توجهی برای این بخش است و این واقعیت که عملکرد آن بالاتر از کل رشد صادرات ترکیه است، نشان دهنده تقویت وزن این بخش در صادرات کشور است.
کاواکی اوغلو تأکید کرد که افزایش تجهیزات تولید و توزیع برق و محصولات کابلی به ویژه در این عملکرد تعیینکننده بوده است.
او گفت: تحول در انرژی، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، نوسازی شبکههای برق، مراکز داده، برقرسانی و نیاز به بهرهوری انرژی، تقاضای جهانی برای محصولات بخش ما را پشتیبانی میکند. توانایی ترکیه در رعایت استانداردهای فنی، ساختار تولید انعطافپذیر، صنایع فرعی توسعهیافته و نزدیکی آن به بازارهای کلیدی، به ویژه اروپا، مزایای قابل توجهی را برای شرکتهای ما فراهم میکند.
کاواکلیاوغلو خاطرنشان کرد که برای رشد پایدار و سالم صادرات، نه تنها ارزش اسمی صادرات، بلکه مقدار صادرات، ارزش واحد در هر واحد و کیلوگرم، شدت فناوری و نرخ ارزش افزوده داخلی نیز باید افزایش یابد.