تمرکز سازمان کشورهای تُرک‌ بر همکاری در حوزه هوش مصنوعی و گسترش تجارت

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

اعضای سازمان کشورهای تُرک در آستانه برگزاری نشست غیررسمی سران این سازمان در شهر ترکستان قزاقستان، همکاری در حوزه هوش مصنوعی، نوآوری دیجیتال و توسعه روابط اقتصادی را در دستور کار قرار دادند.

نشست شورای سران سازمان کشورهای ترک با محور «هوش مصنوعی و توسعه دیجیتال» روز 15 مه در شهر ترکستان برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز در آن حضور یابد.

در این نشست، موضوعاتی مانند بهره‌گیری از ظرفیت‌های تحول‌آفرین فناوری‌های نوین، تقویت رشد اقتصادی پایدار، توسعه خدمات عمومی و افزایش اتصال منطقه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین پیش‌بینی می‌شود همکاری مشترک کشورهای ترک‌ در حوزه هوش مصنوعی و پروژه‌های مرتبط با «هوش مصنوعی ترک» نیز مطرح شود.

همزمان، رهبران این کشورها به دنبال تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری هستند. هم اکنون حجم تجارت سالانه ترکیه با کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک به حدود 17 میلیارد دلار رسیده است. صادرات ترکیه به جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان از 6.2 میلیارد دلار در سال 2021 به 10 میلیارد دلار در سال 2024 افزایش یافته، در حالی که واردات ترکیه از این کشورها در همین دوره به 6.5 میلیارد دلار رسیده است.

بر اساس آمار سال گذشته، قزاقستان با 3.2 میلیارد دلار بزرگ‌ترین مقصد صادرات ترکیه در میان اعضای این سازمان بوده و پس از آن جمهوری آذربایجان، ازبکستان و قرقیزستان قرار دارند. در سه‌ماهه نخست سال جاری نیز صادرات ترکیه به کشورهای عضو از 2.1 میلیارد دلار فراتر رفته که سهم قزاقستان حدود 700 میلیون دلار بوده است.

علاوه بر نشست ترکستان، قرار است در آستانه نیز دیدارها و نشست‌هایی برای گسترش روابط ترکیه و قزاقستان برگزار شود. انتظار می‌رود اردوغان و قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، 14 مه ریاست نشست شورای عالی همکاری راهبردی دو کشور را برعهده بگیرند. همچنین «مجمع تجاری ترکیه و قزاقستان» با حضور عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، برگزار خواهد شد تا فعالان اقتصادی دو کشور درباره فرصت‌های جدید همکاری و گفت‌وگو کنند.