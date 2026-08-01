ترکیه و عراق با هدف استفاده موثر از خط لوله نفت خام عراق–ترکیه، توافقی یک‌ساله برای انتقال روزانه 750 هزار بشکه نفت امضا کردند.

ترکیه و عراق توافق یک‌ساله انتقال روزانه 750 هزار بشکه نفت امضا کردند ترکیه و عراق با هدف استفاده موثر از خط لوله نفت خام عراق–ترکیه، توافقی یک‌ساله برای انتقال روزانه 750 هزار بشکه نفت امضا کردند.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

شرکت دولتی بوتاش ترکیه و شرکت‌های نفتی دولتی عراق شامل شرکت «سومو» و شرکت نفت شمال، به منظور استفاده بهینه از خط لوله نفت خام عراق–ترکیه، توافقی یک‌ساله برای انتقال روزانه 750 هزار بشکه نفت امضا کردند.

این توافق با حضور باسم محمد خضیر وزیر نفت عراق به امضا رسید و به‌عنوان ترتیبی موقت تا نهایی‌شدن یک قرارداد بلندمدت در نظر گرفته شده است.

آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه در مراسم امضای این قرارداد گفت که این خط لوله در شرایط بحران تنگه هرمز می‌تواند به‌عنوان مسیر جایگزین برای انتقال نفت منطقه اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

وی همچنین تصریح کرد که ترکیه خواهان استفاده کامل از ظرفیت روزانه 1.5 میلیون بشکه‌ای این خط لوله است و در آینده، علاوه بر نفت عراق، انتقال نفت کویت و دیگر کشورهای خلیج از این مسیر نیز هدف‌گذاری شده است.

گفتنی است، خط لوله نفت عراق–ترکیه نزدیک به 50 سال است که نفت را از سیلوپی به بندر جیهان منتقل می‌کند. هم‌زمان، همکاری‌های دو کشور در حوزه میادین نفتی کرکوک نیز در حال گسترش است.