ترکیه «شریک گفت‌وگویی» آسه‌آن شد؛ آغاز فصل تازه همکاری با جنوب شرق آسیا انتظار می‌رود با تبدیل ترکیه به شریک گفت‌وگویی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، روابط آنکارا با کشورهای منطقه وارد مرحله ای جدید شود.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

انتظار می‌رود با ترکیه به «شریک گفت‌وگویی» اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، روابط تجاری، اقتصادی، صنایع دفاعی و انرژی میان آنکارا و کشورهای منطقه گسترش دهد.

ترکیه در پنجاه‌ونهمین نشست وزیران امور خارجه آسه‌آن در مانیل پایتخت فیلیپین، به سطح «شریک گفت‌وگویی» این سازمان دست یافت. این تحول سیاسی و دیپلماتیک می‌تواند آغازگر مرحله‌ای جدید در روابط ترکیه با منطقه‌ای با حدود 700 میلیون نفر جمعیت و اقتصادی بیش از 4 تریلیون دلار باشد. کشورهای اندونزی، فیلیپین، مالزی، سنگاپور، تایلند، ویتنام، برونئی، لائوس، میانمار، کامبوج و تیمور شرقی عضو آسه آن هستند.

صادرات ترکیه به کشورهای عضو آسه‌آن از 2.4 میلیارد دلار در سال 2021 به 2.8 میلیارد دلار در سال 2025 رسید؛ یعنی طی پنج سال 17.1 درصد افزایش یافت. صادرات ترکیه به این منطقه در پنج‌ماهه نخست سال جاری نیز 1.2 میلیارد دلار ثبت شد.

در مقابل، واردات ترکیه از کشورهای آسه‌آن طی همین دوره با رشد 50.7 درصدی از 8.8 میلیارد دلار به 13.3 میلیارد دلار افزایش یافت. واردات در فاصله ژانویه تا مه سال جاری نیز حدود 6 میلیارد دلار بود. در مجموع، حجم تجارت خارجی ترکیه با آسه‌آن در سال 2025 به 16.1 میلیارد دلار رسید.

در میان اقلام صادراتی ترکیه به این کشورها، سنگ‌ها و فلزات گران‌بها، مروارید، جواهرات بدل و سکه با 419.4 میلیون دلار در رتبه نخست قرار داشت. پس از آن، مواد سوختی و روغن‌های معدنی با 412.9 میلیون دلار و ماشین‌آلات و تجهیزات مکانیکی با 268 میلیون دلار قرار گرفتند.

سنگاپور با 709.5 میلیون دلار بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ترکیه در میان اعضای آسه‌آن بود. مالزی با 629.2 میلیون دلار و اندونزی با 481.2 میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. ترکیه در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از سفر رجب طیب اردوغان به مالزی و اندونزی، همکاری‌های خود با این کشورها را در حوزه‌هایی مانند انرژی و صنایع دفاعی توسعه داده است.

سرمایه‌گذاری مستقیم ترکیه در کشورهای عضو آسه‌آن نیز افزایش چشمگیری داشته و از 106.5 میلیون دلار در سال 2023 به 410.4 میلیون دلار در سال 2024 رسیده است.