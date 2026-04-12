ترکیه به 31 کشور عسل صادر کرد؛ آمریکا، انگلیس و کانادا در صدر واردکنندگان

12 آوریل 2026•بهروزرسانی: 12 آوریل 2026
ترابزون/ خبرگزاری آنادولو
عسل ترکیه در سهماهه نخست سال جاری به ۳۱ کشور جهان صادر شد و بر سر سفره کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و کانادا قرار گرفت.
بر اساس دادههای اتحادیه صادرکنندگان شرق دریای سیاه، ترکیه در این دوره ۲هزار و ۷۱ تن عسل صادر و از این محل ۹ میلیون و ۲۲۶ هزار دلار درآمد کسب کرده است.
در این میان، آمریکا با بیش از ۲.۶ میلیون دلار، انگلیس با حدود ۱.۱ میلیون دلار و کانادا با بیش از ۱ میلیون دلار، بزرگترین بازارهای صادراتی عسل ترکیه بودهاند.
همچنین در این دوره، برای نخستینبار صادرات عسل به کشورهایی مانند فیلیپین، ونزوئلا، دانمارک، سوریه، لیبریا، سومالی و کنگو نیز انجام شد که نشاندهنده گسترش بازارهای صادراتی این محصول است.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان شرق دریای سیاه، با اشاره به عملکرد باثبات این بخش گفت: ترکیه با حفظ تنوع بازارها توانسته جایگاه خود را در صادرات عسل تقویت کند و کیفیت و طبیعی بودن این محصول باعث افزایش تقاضای جهانی شده است.
وی افزود: تلاشها برای افزایش صادرات ادامه دارد و تمرکز بر ارتقای کیفیت تولید، توسعه صادرات برندمحور و ورود به بازارهای جدید بهویژه در آسیا و خاورمیانه در دستور کار قرار دارد.