ترکیه به 31 کشور عسل صادر کرد؛ آمریکا، انگلیس و کانادا در صدر واردکنندگان ترکیه در سه‌ماهه نخست سال جاری با صادرات بیش از ۲ هزار تن عسل به ۳۱ کشور، بیش از ۹.۲ میلیون دلار درآمد کسب کرد.

ترابزون/ خبرگزاری آنادولو

عسل ترکیه در سه‌ماهه نخست سال جاری به ۳۱ کشور جهان صادر شد و بر سر سفره کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و کانادا قرار گرفت.

بر اساس داده‌های اتحادیه صادرکنندگان شرق دریای سیاه، ترکیه در این دوره ۲هزار و ۷۱ تن عسل صادر و از این محل ۹ میلیون و ۲۲۶ هزار دلار درآمد کسب کرده است.

در این میان، آمریکا با بیش از ۲.۶ میلیون دلار، انگلیس با حدود ۱.۱ میلیون دلار و کانادا با بیش از ۱ میلیون دلار، بزرگ‌ترین بازارهای صادراتی عسل ترکیه بوده‌اند.

همچنین در این دوره، برای نخستین‌بار صادرات عسل به کشورهایی مانند فیلیپین، ونزوئلا، دانمارک، سوریه، لیبریا، سومالی و کنگو نیز انجام شد که نشان‌دهنده گسترش بازارهای صادراتی این محصول است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان شرق دریای سیاه، با اشاره به عملکرد باثبات این بخش گفت: ترکیه با حفظ تنوع بازارها توانسته جایگاه خود را در صادرات عسل تقویت کند و کیفیت و طبیعی بودن این محصول باعث افزایش تقاضای جهانی شده است.

وی افزود: تلاش‌ها برای افزایش صادرات ادامه دارد و تمرکز بر ارتقای کیفیت تولید، توسعه صادرات برندمحور و ورود به بازارهای جدید به‌ویژه در آسیا و خاورمیانه در دستور کار قرار دارد.