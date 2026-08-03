شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد که در دو روز نخست ماه اوت، با ثبت بالاترین آمار روزانه جابه‌جایی مسافر و انجام پرواز در تاریخ خود، رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است.

ترکیش‌ایرلاینز در آمار روزانه جابه‌جایی مسافر و تعداد پرواز رکورد تاریخی ثبت کرد شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد که در دو روز نخست ماه اوت، با ثبت بالاترین آمار روزانه جابه‌جایی مسافر و انجام پرواز در تاریخ خود، رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی دفتر ارتباطات شرکت هواپیمایی ترکیش‌ایرلاینز، این شرکت در روز اول اوت با جابه‌جایی 248 هزار و 922 مسافر رکورد جدیدی در تعداد مسافران روزانه خود ثبت کرد.

این شرکت هواپیمایی ترکیه این عملکرد را روز دوم اوت نیز ادامه داد و با جابه‌جایی مجموع 352 هزار و 715 مسافر، شامل 248 هزار و 318 مسافر توسط ترکیش‌ایرلاینز و 104 هزار و 397 مسافر توسط «AJET» به رکورد دیگری دست یافت.

در همین روز، ترکیش‌ایرلاینز 1388 پرواز انجام داد و با احتساب پروازهای AJet، مجموع تعداد پروازها به 1970 مورد رسید.

همچنین با اضافه شدن عملیات بخش باربری ترکیش کارگو مجموع عملیات پروازی روزانه این شرکت به 2034 پرواز افزایش یافت که بالاترین آمار عملیات روزانه در تاریخ ترکیش ایرلاینز به شمار می‌رود.