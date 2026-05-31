تحویل خودروهای زرهی نسل جدید «خضر» به ارتش ترکیه

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
شرکت «کاتمرجیلر» اعلام کرد تحویل نخستین خودروهای زرهی ضد مین نسل جدید «خضر 4×4» که متناسب با نیازهای عملیاتی نیروهای مسلح ترکیه توسعه یافتهاند، تکمیل شده است.
نسخه جدید خضر که مطابق با استانداردهای ناتو طراحی شده، دارای سه در، ظرفیت حمل پنج نفر و سامانههای بومی صنایع دفاعی ترکیه است که بهصورت یکپارچه عمل میکنند.
این خودروی زرهی با موتور 400 اسب بخاری، توانایی صعود از شیب 70 درصدی، سطح بالای حفاظت در برابر مین و تهدیدات بالستیک، گیربکس تماماتوماتیک و قدرت مانور بالا، برای مأموریتهای عملیاتی مختلف طراحی شده است.
کاتمرجیلر اعلام کرد که روند تولید ادامه دارد و سایر تحویلها تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
فورکان کاتمرجی، نایبرئیس هیئت اجرایی شرکت، با اشاره به افزایش تقاضای خارجی برای این پلتفرم گفت این شرکت در چارچوب راهبرد توسعه صادرات، درصدد امضای قراردادهای بینالمللی جدید در سال جاری است و مذاکرات با کشورهای مختلف ادامه دارد.