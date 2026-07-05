تجارت ایران و قطر از سر گرفته شد رایزن بازرگانی ایران در دوحه از بازگشایی مجدد بندر الرویس قطر به روی کالاهای ایرانی و از سر گیری تجارت دریایی میان دو کشور خبر داد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

عباس عبدالخانی، رایزن بازرگانی ایران در دوحه از بازگشایی مجدد بندر الرویس قطر به روی کالاهای ایرانی و از سر گیری تجارت دریایی میان دو کشور خبر داد.

به گزارش «سازمان توسعه تجارت ایران»، وی در این باره گفت: «پس از حدود پنج ماه توقف در مسیر حمل‌ونقل دریایی کالا میان بندر دیر جمهوری اسلامی ایران و بندر الرویس قطر، با پیگیری‌های مستمر سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوحه و هماهنگی‌های انجام‌شده با مسئولان ذیربط دولت قطر، بندر الرویس مجدداً پذیرش کالاهای ایرانی را آغاز کرده است.»

عبدالخانی با اشاره به اهمیت این مسیر تجاری، افزود: بندر الرویس از جمله مهم‌ترین دروازه‌های ورود کالاهای ایرانی به بازار قطر محسوب می‌شود و ازسرگیری فعالیت این مسیر دریایی نقش مهمی در تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش سرعت تأمین کالا و ارتقای حجم مبادلات تجاری میان دو کشور ایفا خواهد کرد.

رایزن بازرگانی ایران در دوحه تصریح کرد: طیف متنوعی از کالاهای ایرانی از طریق این مسیر به بازار قطر صادر می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به انواع میوه و تره‌بار تازه، صیفی‌جات، خشکبار، مواد غذایی، آبزیان، تخم مرغ و فرآورده‌های پروتئینی، مصالح ساختمانی، سنگ، سیمان سفید، محصولات معدنی، فرش دستباف و ماشینی و دیگر کالاهای مورد نیاز بازار قطر اشاره کرد.

عبدالخانی گفت: بازگشایی مجدد بندر الرویس علاوه بر ایجاد رونق در تجارت دوجانبه، موجب افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در بندر دیر در استان بوشهر بعنوان بندر مبدأ صادرات کالا به قطر، رونق کسب‌وکار صادرکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی و فعالان زنجیره تأمین خواهد شد.

وی با تأکید بر روند رو به رشد روابط اقتصادی تهران و دوحه، اظهار داشت: توسعه و گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر از اولویت‌های مشترک دو کشور بوده و در چارچوب تأکیدات و اراده مقامات عالی‌رتبه ایران و قطر برای ارتقای سطح روابط دوجانبه دنبال می‌شود.