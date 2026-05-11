بولات در مجمع تجاری ترکیه-بلژیک: هدف ما رسیدن به حجم تجارت دوجانبه 15 میلیارد دلاری است

11 مه 2026•بهروزرسانی: 11 مه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه با بیان اینکه حجم تجارت دوجانبه بین ترکیه و بلژیک تا سال 2025 به 9.3 میلیارد دلار رسیده است، افزود: هدف دو کشور رسیدن به حجم تجارت دوجانبه پایدار و متعادل 15 میلیارد دلار است.
مجمع تجاری ترکیه - بلژیک که توسط هیئت شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه سازماندهی شده بود، با حضور ملکه ماتیلد بلژیک، بوراک داغلی اوغلو، رئیس دفتر سرمایهگذاری و دارایی ریاست جمهوری، نائیل اولپاک، رئیس این شورا، هیئتی به سرپرستی ملکه ماتیلد و مهمانان متعدد دیگر برگزار شد.
بولات خاطرنشان کرد: اقتصاد جهانی در حال تحولات عمیقی است و تنشهای ژئوپلیتیکی، اختلالات در زنجیرههای تأمین جهانی و افزایش روندهای حمایتگرایانه، مدلهای تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی را تغییر شکل میدهند.
او تأکید کرد: در چنین فضایی، شرکای قابل اعتماد و اقتصادهای مقاوم دیگر یک انتخاب نیستند، بلکه یک ضرورت هستند و از این نظر، ترکیه برجسته است.
بولات توضیح داد: سرمایهگذاریهای بلژیک در ترکیه تقریباً به 5 میلیارد دلار رسیده است، در حالی که سرمایهگذاریهای ترکیه در بلژیک به 750 میلیون دلار نزدیک میشود.
او گفت: حضور 719 شرکت بلژیکی فعال در ترکیه نشانهای روشن از اعتماد به اقتصاد ماست. به همین ترتیب، شرکتهای ترکیهای در حال گسترش حضور خود در بلژیک در بخشهایی مانند لجستیک، دفاع، تولید، خردهفروشی و فناوریهای پیشرفته هستند.