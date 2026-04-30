بنیاد ای.ها.ها قصد دارد امسال میان 3.5 میلیون نفر گوشت قربانی توزیع کند

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

بنیاد کمک‌های بشردوستانه ترکیه (ای.ها.ها) قصد دارد در عید قربان امسال میان 3.5 میلیون نفر در 61 کشور گوشت قربانی توزیع کند.

طبق بیانیه این بنیاد، در مناطقی که جنگ‌ و درگیری‌ها در حال افزایش و بحران‌ها عمیق‌تر می‌شوند، به ویژه زنان و کودکان بیش از هر زمان دیگری به کمک نیاز دارند.

ای.ها.ها تاکید کرد که کمک‌هایی که به این مناطق تحویل داده می‌شود، به تأمین نیازهای اولیه غذایی و همچنین تقویت پیوندهای برادری کمک می‌کند.

با توجه به کمبود انرژی که نگهداری گوشت در غزه را دشوار می‌کند، قرار است کمک‌های اهدایی به صورت کنسرو و منجمد تحویل داده شود.