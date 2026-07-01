بانک جهانی: 56 درصد واردات افغانستان به ایران وابستگی دارد

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان «دیدبان اقتصادی افغانستان» اعلام کرد که این کشور به طور فزاینده‌ای در بخش تجارت به ایران وابسته شده است؛ به طوری که 56 درصد از واردات آن از طریق خاک این کشور همسایه انجام می‌شود و این وضعیت، اقتصاد افغانستان را در برابر تنش‌ها و اختلالات منطقه‌ای آسیب‌پذیر می‌کند.

در این گزارش آمده است که «اقتصاد افغانستان رشد تخمینی 4.8 درصدی را تجربه کرده، اما این بهبود به ارتقای سطح زندگی مردم منجر نشده است. درآمد سرانه به دلیل رشد سریع جمعیت که بخش عمده آن ناشی از بازگشت نزدیک به 3.7 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان است، همچنان رو به کاهش است».

بانک جهانی همچنین از کاهش 17 درصدی صادرات افغانستان در ماه می نسبت به ماه پیش از آن خبر داد.

بر اساس این گزارش، هند همچنان بزرگترین مقصد صادراتی افغانستان باقی مانده است، اما به دلیل انسداد و اختلالات مکرر در گذرگاه‌های مرزی با پاکستان، تبادلات تجاری این کشور به شکل فزاینده‌ای به سمت مسیرهای ایران تغییر یافته است.