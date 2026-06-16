بازار بزرگ استانبول؛ یک مرکز تجاری با قدمت چند صد ساله

16 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئن 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
الهامی یازیجی، رئیس هیئت مدیره بازار بزرگ استانبول با بیان اینکه تعداد بازدیدکنندگان از این بازار که روزانه به 400 هزار نفر میرسد، در تعطیلات و ایام خاص به 4 میلیون نفر افزایش مییابد، گفت: قلب اقتصاد، بازار بزرگ است. هر خیابان پر از سرمایهداران، تولیدکنندگان و عمدهفروشان است. این بازار جایی است که قدیمیترین شکل تجارت در آن رخ داده است.
بخش اول گزارشات ویژه خبرگزاری آنادولو با عنوان «کاروانسراها و بازارهای استانبول» به بازار بزرگ استانبول میپردازد که بیش از 550 سال مرکز تجارت بوده و با بافت تاریخی، بازارهای سرپوشیده و کاروانسراهای خود پذیرای میلیونها بازدیدکننده است.
یازیجی در گفتوگو با خبرنگار آنادولو، اظهار داشت: به طور معمول، روزانه به طور متوسط 350-400 هزار نفر از بازار بزرگ بازدید میکنند. در آخر هفتهها، این رقم به حدود 700-800 هزار نفر میرسد. در طول تعطیلات و اعیاد، تقریباً 2.5 تا 4 میلیون نفر روزانه از آن بازدید میکنند.
وی در مورد خیابان واقع در درب ورودی اصلی بازار بزرگ، اظهار داشت که زرگران، جواهرسازان در طول تاریخ در این خیابان بودهاند و این خیابان وسیعترین و شلوغترین محور بازار است.
او در مورد مغازههای بازار بزرگ گفت: بازار بزرگ 2 هزار و 550 مغازه دارد و به همراه کاروانسراهای مجاور، در مجموع حدود 4 هزار و 300 مغازه است.
یازیجی با بیان اینکه سقف بازار بزرگ به طور کامل مرمت شده است، افزود: با اتمام بازسازی، سقف را به روی شهروندان و گردشگران خود باز کردهایم. ما روزانه تقریباً 300 بازدیدکننده را پذیرایی میکنیم. آنها را در گروههای 10 نفره میبریم. گروههایی را که میبریم بیمه میکنیم و آنها با همراهی راهنماها و پرسنل امنیتی، با خیال راحت از تمام گذرگاههای عابر پیاده اطراف بازار، همانطور که میبینید، بازدید میکنند.
رئیس هیئت مدیره بازار بزرگ استانبول توضیح داد که جواهرفروشیها و صرافیهای زیادی در بازار وجود دارد و به دلایل امنیتی، یک سیستم حسگر پس از هر تور در پشت بام فعال میشود و در صورت هرگونه وضعیت منفی، آژیر خطر را به صدا در میآورد و در نتیجه امنیت را تضمین میکند.
یازیجی با اشاره به اینکه بازار بزرگ دروازههای متعددی دارد، گفت: در مجموع 23 دروازه وجود دارد. 21 دروازه از این دروازهها به طور فعال مورد استفاده قرار میگیرند.
او اظهار داشت: این بازار مغازههایی دارد که به گردشگران داخلی و خارجی خدمات ارائه میدهند و محصولاتی مانند سوغاتی، بشقابهای دستساز، منسوجات و فرش در آن موجود است که بسیاری از آنها در آنادولو تولید میشوند.
یازیجی افزود: گلدانها، بشقابها و محصولات مشابه دستساز ایزنیک، که به خاطر کاشیهایش مشهور است، نقطه کانونی مورد توجه گردشگران در بازار بزرگ هستند. گردشگرانی که از بازار بزرگ بازدید کرده و کاشیهای ایزنیک را بررسی کردهاند، گفتهاند که از غذا و تاریخ ترکیه بسیار لذت بردهاند و همچنین اظهار داشتهاند که بازار بزرگ یکی از زیباترین بازارهای جهان است.