بازار بزرگ استانبول که بیش از 550 سال مرکز تجارت بوده، با بافت تاریخی، بازارهای سرپوشیده و کاروانسراهای خود پذیرای میلیون‌ها بازدیدکننده است.

بازار بزرگ استانبول؛ یک مرکز تجاری با قدمت چند صد ساله بازار بزرگ استانبول که بیش از 550 سال مرکز تجارت بوده، با بافت تاریخی، بازارهای سرپوشیده و کاروانسراهای خود پذیرای میلیون‌ها بازدیدکننده است.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

الهامی یازیجی، رئیس هیئت مدیره بازار بزرگ استانبول با بیان اینکه تعداد بازدیدکنندگان از این بازار که روزانه به 400 هزار نفر می‌رسد، در تعطیلات و ایام خاص به 4 میلیون نفر افزایش می‌یابد، گفت: قلب اقتصاد، بازار بزرگ است. هر خیابان پر از سرمایه‌داران، تولیدکنندگان و عمده‌فروشان است. این بازار جایی است که قدیمی‌ترین شکل تجارت در آن رخ داده است.

بخش اول گزارشات ویژه خبرگزاری آنادولو با عنوان «کاروانسراها و بازارهای استانبول» به بازار بزرگ استانبول می‌پردازد که بیش از 550 سال مرکز تجارت بوده و با بافت تاریخی، بازارهای سرپوشیده و کاروانسراهای خود پذیرای میلیون‌ها بازدیدکننده است.

یازیجی در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو، اظهار داشت: به طور معمول، روزانه به طور متوسط ​​350-400 هزار نفر از بازار بزرگ بازدید می‌کنند. در آخر هفته‌ها، این رقم به حدود 700-800 هزار نفر می‌رسد. در طول تعطیلات و اعیاد، تقریباً 2.5 تا 4 میلیون نفر روزانه از آن بازدید می‌کنند.

وی در مورد خیابان واقع در درب ورودی اصلی بازار بزرگ، اظهار داشت که زرگران، جواهرسازان در طول تاریخ در این خیابان بوده‌اند و این خیابان وسیع‌ترین و شلوغ‌ترین محور بازار است.

او در مورد مغازه‌های بازار بزرگ گفت: بازار بزرگ 2 هزار و 550 مغازه دارد و به همراه کاروانسراهای مجاور، در مجموع حدود 4 هزار و 300 مغازه است.

یازیجی با بیان اینکه سقف بازار بزرگ به طور کامل مرمت شده است، افزود: با اتمام بازسازی، سقف را به روی شهروندان و گردشگران خود باز کرده‌ایم. ما روزانه تقریباً 300 بازدیدکننده را پذیرایی می‌کنیم. آنها را در گروه‌های 10 نفره می‌بریم. گروه‌هایی را که می‌بریم بیمه می‌کنیم و آنها با همراهی راهنماها و پرسنل امنیتی، با خیال راحت از تمام گذرگاه‌های عابر پیاده اطراف بازار، همانطور که می‌بینید، بازدید می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره بازار بزرگ استانبول توضیح داد که جواهرفروشی‌ها و صرافی‌های زیادی در بازار وجود دارد و به دلایل امنیتی، یک سیستم حسگر پس از هر تور در پشت بام فعال می‌شود و در صورت هرگونه وضعیت منفی، آژیر خطر را به صدا در می‌آورد و در نتیجه امنیت را تضمین می‌کند.

یازیجی با اشاره به اینکه بازار بزرگ دروازه‌های متعددی دارد، گفت: در مجموع 23 دروازه وجود دارد. 21 دروازه از این دروازه‌ها به طور فعال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

او اظهار داشت: این بازار مغازه‌هایی دارد که به گردشگران داخلی و خارجی خدمات ارائه می‌دهند و محصولاتی مانند سوغاتی، بشقاب‌های دست‌ساز، منسوجات و فرش در آن موجود است که بسیاری از آنها در آنادولو تولید می‌شوند.

یازیجی افزود: گلدان‌ها، بشقاب‌ها و محصولات مشابه دست‌ساز ایزنیک، که به خاطر کاشی‌هایش مشهور است، نقطه کانونی مورد توجه گردشگران در بازار بزرگ هستند. گردشگرانی که از بازار بزرگ بازدید کرده و کاشی‌های ایزنیک را بررسی کرده‌اند، گفته‌اند که از غذا و تاریخ ترکیه بسیار لذت برده‌اند و همچنین اظهار داشته‌اند که بازار بزرگ یکی از زیباترین بازارهای جهان است.