امضای توافق صادرات جنگنده آموزشی «حرجت» ترکیه به اسپانیا توافق مربوط به صادرات جنگنده آموزشی حرجت شرکت توساش ترکیه به اسپانیا در مراسمی در تاسیسات شرکت ایرباس در شهر مادرید امضا و به‌طور رسمی اعلام شد.

مادرید/خبرگزاری آنادولو

توافق مربوط به صادرات جنگنده آموزشی «حرجت» تولید شرکت صنایع هوا و فضای ترکیه به اسپانیا طی مراسمی در تاسیسات شرکت ایرباس در شهر مادرید امضا و به‌طور رسمی اعلام شد.

هالوک گورگون، رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه اعلام کرد که این توافق نتیجه همکاری طولانی‌مدت میان ترکیه و اسپانیا است و می‌تواند الگویی برای همکاری میان متحدان ناتو باشد.

بر اساس این توافق، بخشی از هواپیماهای آموزشی حرجت در ترکیه تولید و به اسپانیا تحویل داده می‌شود و بخش دیگری نیز با مشارکت شرکت‌های محلی در اسپانیا ساخته خواهد شد. این هواپیماها برای آموزش خلبانان جنگنده طراحی شده‌اند و قرار است جایگزین جنگنده‌های آموزشی قدیمی اف-5 در نیروی هوایی اسپانیا شوند.

مسئولان دو کشور تاکید کردند که این پروژه علاوه بر تقویت همکاری‌های دفاعی دوجانبه، امکان توسعه مشترک محصولات جدید و عرضه آن‌ها به کشورهای ثالث را نیز فراهم می‌کند. به گفته مسئولان شرکت ایرباس، نخستین هواپیماهای حرجت از سال 2028 تحویل داده خواهند شد و بین سال‌های 2030 تا 2035 مجموعا 30 فروند از این هواپیماها وارد ناوگان اسپانیا می‌شود. همچنین اجرای این پروژه حدود 2500 فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

مقام‌های اسپانیایی نیز این توافق را نشانه‌ای از اعتماد متقابل و همکاری راهبردی میان دو کشور دانستند و آن را گامی مهم در تقویت توانمندی‌های دفاعی و استقلال راهبردی اسپانیا ارزیابی می‌کنند.