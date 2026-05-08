افزایش 22.3 درصدی صادرات ترکیه در ماه آوریل

Serhat Tutak
08 مه 2026•بهروزرسانی: 08 مه 2026
آنکارا/ سرحد توتاک/ خبرگزاری آنادلو
بر اساس جدیدترین دادههای وزارت تجارت ترکیه، صادرات کشور در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 22.3 درصدی مواجه شده و به رقم 25.4 میلیارد دلار رسیده است.
آمارها نشان میدهد که صادرات انجام شده از مبدأ آنکارا نیز در 4 ماه نخست سال جاری میلادی با رشد 27 درصدی نسبت به سال گذشته، رقم 5 میلیارد و 799 میلیون دلار را ثبت کرده است. میزان صادرات پایتخت در مدت مشابه سال گذشته 4 میلیارد و 567 میلیون دلار بود.
در میان کشورهای مقصد، انگلستان با 538.6 میلیون دلار بزرگترین بازار صادراتی آنکارا لقب گرفت. پس از آن ایالات متحده آمریکا با 510.3 میلیون دلار، اسلواکی با 476.1 میلیون دلار، چین با 398.9 میلیون دلار و آلمان با 350 میلیون دلار در ردههای بعدی قرار گرفتند.
در بخش دستهبندی کالاها، صنعت خودروسازی با 679.4 میلیون دلار رتبه نخست صادرات آنکارا را به خود اختصاص داد. همچنین بخشهای «برق و الکترونیک»، «ماشینآلات و قطعات»، «مواد و محصولات شیمیایی» و «محصولات معدنی» بیشترین سهم را در این حوزه داشتند.
از نظر نرخ رشد نیز، بخش «گیاهان زینتی و محصولات وابسته» با جهش چشمگیر 423 درصدی، بیشترین افزایش صادرات را در دوره یاد شده تجربه کرد.
صنایع «سیمان، شیشه و سرامیک»، «برق و الکترونیک» و «جواهرات» در رتبههای بعدی رشد صادرات قرار گرفتند.