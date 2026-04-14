Uğur Aslanhan
14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
در پی درگیریهای نظامی میان آمریکا و اسرائیل با ایران، سرمایهگذاران بینالمللی حوزه املاک برای توزیع ریسک و ایجاد «برنامه جایگزین» به دنبال مسیرهای جدید سرمایهگذاری هستند که در این میان ترکیه به یکی از گزینههای برجسته تبدیل شده است.
از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پاسخ متقابل تهران که به تنش گسترده منطقهای منجر شد، حدود یک ماه و نیم گذشته است. در این میان، بازار املاک دبی که در سالهای اخیر یکی از مقاصد اصلی خرید مسکن برای شهروندان تُرک نیز بوده، تحت تاثیر بحران منطقهای قرار گرفته و با کاهش فروش مواجه شده است. گسترش دامنه درگیریها به کشورهای منطقه، باعث کاهش معاملات ملکی در دبی شده که پیشتر یکی از مهمترین مقاصد سرمایهگذاران بینالمللی بود.
بر اساس دادههای پلتفرم دیجیتال »DXB Interact»، تعداد معاملات مسکن در بازه زمانی 2 فوریه تا اول مارس برابر با 17 هزار و 27 واحد بوده، اما در چهار هفته پس از آغاز جنگ (2 تا 29 مارس) این رقم به 11 هزار و 828 واحد کاهش یافته است. در نتیجه، کاهش معاملات که در دو هفته نخست حدود 25 درصد بود، در پایان یک ماه به 30.5 درصد رسید.
در همین مدت، حجم مالی معاملات مسکن نیز با کاهش 36 درصدی از 16.53 میلیارد دلار به 10.58 میلیارد دلار سقوط کرد. فعالان این بخش اعلام کردند که سرمایهگذاران بینالمللی برای کاهش ریسک ناشی از جنگ به دنبال مسیرهای جایگزین سرمایهگذاری هستند.
حیثم احمد آلاماریاوغلو، مدیرعامل شرکت «Level Immigration & Properties»، در گفتوگو با خبرنگار آنادولو با بیان اینکه انتظار میرود کاهش فروش مسکن در دبی در کوتاهمدت و میانمدت ادامه یابد، گفت: تا زمان برقراری آتشبس پایدار، سرمایهگذاران همچنان در وضعیت صبر و مشاهده باقی خواهند ماند.
او تصریح کرد: بدون آتشبس پایدار اعتماد بازنمیگردد و بدون اعتماد نیز حجم معاملات بهبود نمییابد. در چنین شرایطی داشتن برنامه جایگزین دیگر یک اقدام احتیاطی نیست، بلکه یک ضرورت است. بهطور تاریخی، اصلاحات ناشی از بحرانهای ژئوپلیتیک در بازار دبی دستکم 12 تا 18 ماه طول کشیده است و این بار ممکن است این دوره طولانیتر شود.
وی افزود که دادههای اولیه نشان میدهد قیمتها حدود 4 تا 5 درصد کاهش یافتهاند، اما فشار واقعی بازار هنوز کاملا نمایان نشده و احتمالا در فصل آینده اصلاحات قیمتی بیشتری رخ خواهد داد.