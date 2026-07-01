01 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 01 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بیلگههان انگین، رئیس انجمن شرکتهای خدمات بینالمللی حمل و نقل و لجستیک (UTİKAD) با بیان اینکه توافق حاصل شده بین ایران و آمریکا باعث افزایش تردد کشتیها در تنگه هرمز شده است، افزود: در ماههای اخیر، با کاهش تنشها و عادی شدن عبور و مرور، روند کاهشی قابل توجهی در بازار مشاهده شده است، اما این کاهشها اغلب یک سقوط شدید نیستند، بلکه یک روند عادیسازی تدریجی و نوسانی هستند.
مذاکرات پس از یادداشت تفاهمی که در 14 ژوئن بین ایالات متحده و ایران حاصل شد و در 18 ژوئن توسط هر دو طرف امضا شد، همچنان شکننده است. این توافق شامل شرط باز شدن تنگه هرمز به روی کشتیهای تجاری است.
پس از این توافق، عبور کشتی ها در تنگه هرمز، یکی از حیاتی ترین آبراه ها برای تجارت جهانی، شتاب گرفت. انتظار می رود با کاهش تنش ژئوپلیتیکی که از فوریه بر بخش لجستیک تأثیر منفی گذاشته است، عدم اطمینان در زنجیره تأمین جهانی و حق بیمه های ریسک بالا کاهش یابد.
تردد در تنگه هرمز که پیش از جنگ به طور متوسط روزانه 130 کشتی تجاری از آن عبور میکرد، اما پس از 28 فوریه متوقف شد، پس از توافق ایران و آمریکا شاهد افزایش قابل توجه فعالیت بوده است. با این حال، ترانزیت از طریق این تنگه تقریباً 70 درصد کمتر از سطح قبل از جنگ است.
بیلگههان انگین، رئیس انجمن شرکتهای خدمات بینالمللی حمل و نقل و لجستیک در گفتوگو با خبرنگار آنادولو اظهار داشت که تنشهای ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز و افزایش هزینههای حمل و نقل، بیمه و حق بیمه ریسک، در بازار حمل و نقل دریایی جهانی در طول سال 2026 تعیینکننده خواهد بود.
انگین با یادآوری اینکه اوجهای تاریخی در قیمتهای حمل و نقل، به ویژه در بخشهای تانکر و کانتینر و همچنین در حق بیمههای ریسک جنگ در دوره بحران مشاهده شد، اظهار داشت: در ماههای اخیر، با کاهش تنش و عادیسازی مسیرهای ترانزیت، روند کاهشی قابل توجهی در بازار لحظهای مشاهده شده است. با این حال، این کاهشها اغلب یک سقوط شدید نیستند، بلکه یک فرآیند عادیسازی تدریجی و نوسانی هستند. در حالی که هزینههای بیمه به سرعت در حال کاهش هستند، این واقعیت که قیمتهای حمل و نقل با همان نرخ کاهش نمییابند، ناشی از ادامه عناصر هزینه ساختاری است.
او خاطرنشان کرد: حق بیمه ریسک در نقاط ترانزیتی حساس مانند تنگه هرمز به طور کامل از بین نرفته است، بلکه فقط در محدوده پایینتری قیمتگذاری شده است. بنابراین پیشبینی میشود که سطح پایینی که انتظار میرود در بازار نقدی به آن برسیم، به طور قابل توجهی بالاتر از سطوح قبل از بحران باقی بماند.
انگین اظهار داشت: مالکان کشتی و شرکتهای بزرگ لجستیکی عموماً تصمیم میگیرند قراردادهای بلندمدت با قیمت بالا را که در دوره بحران امضا کردهاند، یا از طریق ساختارهای مرتبط با شاخص یا انعطافپذیر که برای مذاکره مجدد باز هستند، اصلاح کنند. در قراردادهای با قیمت ثابت، تغییرات ناگهانی به دلیل چارچوب قانونی محدود است، اما در قراردادهای جدید، تغییر به حق بیمه ریسک پایینتر و ساختار قیمتگذاری متعادلتر در حال وقوع است. در مجموع، با وجود کاهش قیمتهای نقدی کوتاهمدت، این بخش در میانمدت به سمت رویکردی محتاطانهتر و «تعادلی جدید با حق بیمه ریسک پایدار» در حال حرکت است.
او افزود: لغو تغییر مسیر دماغه امید نیک به خودی خود شوک شدید مازاد عرضه ایجاد نخواهد کرد، بلکه باعث کاهش تدریجی در بازار نقدی و ایجاد یک محیط قیمتگذاری رقابتیتر با حاشیه سود کمتر خواهد شد. در میانمدت، بازار بسته به رشد تقاضا و نظم ناوگان، تعادل قیمتی جدیدی برقرار خواهد کرد.