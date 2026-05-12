12 مه 2026•بهروزرسانی: 12 مه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
بهای نفت برنت در بازارهای جهانی پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره شکننده بودن آتشبس با ایران با افزایش 1.2 درصدی به 105 دلار و 42 سنت در هر بشکه رسید.
هر بشکه نفت برنت که روز گذشته تا 105 دلار و 99 سنت افزایش یافته بود، معاملات را با قیمت 104 دلار و 21 سنت به پایان رساند. هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز امروز به بهای 99 دلار و 47 سنت معامله میشود.
تحلیلگران، تضعیف امیدها به کاهش تنش در خاورمیانه را عامل اصلی رشد قیمتها میدانند. ترامپ در اظهاراتی درباره آتشبس با ایران گفت این توافق "در ضعیفترین وضعیت" خود قرار دارد و به "دستگاه حفظ حیات" متصل است.
ترامپ همچنین پیشنهاد اخیر ایران را "احمقانه" توصیف کرد و از احتمال بازگشت به عملیات موسوم به «پروژه آزادی» برای تامین عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز خبر داد؛ عملیاتی که پیشتر آغاز و سپس متوقف شده بود.
اظهارات ترامپ نگرانیها درباره ادامه تنشها در خاورمیانه، منطقهای که بخش عمده ذخایر نفت جهان را در خود جای داده، افزایش داده و موجب تقویت روند صعودی قیمت نفت شده است.