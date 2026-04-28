بازارهای بورس کشورهای آسیایی در معاملات امروز سه‌شنبه، 28 آوریل 2026، معاملات خود را با سقوط ارزش سهام آغاز کردند.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با افت 0.3 درصدی در سطح 4,076 واحد قرار گرفت.

شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با کاهش 1.1 درصدی در سطح 59,900 واحد قرار گرفت.

همچنین شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با سقوط 0.4 درصدی به 6,641 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ نیز با کاهش 1.1 درصدی به 25,652 واحد افت کردند.

شاخص سانسکس بورس هند با افت 0,2 درصدی به 77,065 واحد دست یافت.