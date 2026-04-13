افت شاخص‌های بورس آسیا در پی تهدیدها درباره محاصره تنگه هرمز شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی در پی اخبار منفی از مذاکرات آمریکا و ایران و تهدیدها درباره محاصره تنگه هرمز امروز روند منفی در پیش گرفتند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​امیدها به کاهش تنش‌ها در خاورمیانه با نخستین نتایج مذاکرات ایالات متحده آمریکا و ایران جای خود را به نگرانی داده و در پی انتشار اخبار منفی از این گفت‌وگوها، روندی نزولی بر بورس‌های آسیا حاکم شده است.

در همین راستا، شاخص‌های اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای آسیایی امروز دوشنبه، 13 آوریل 2026 معاملات خود را با سقوط ارزش سهام آغاز کردند.

شاخص ترکیبی شانگهای چین با افت 0.1 درصدی در سطح 3,980 واحد قرار گرفت.

شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با کاهش 0.6 درصدی در سطح 56,563 واحد قرار گرفت.

همچنین شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با سقوط 0.9 درصدی به 5,808 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ نیز با کاهش 1.2 درصدی به 25,590 واحد افت کردند.

شاخص سانسکس بورس هند نیز با افت 1.3 درصدی در سطح 76.558 واحد قرار دارد.