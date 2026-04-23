افت شاخص‌های بورس آسیا در پی تداوم تنش‌ها در خاورمیانه شاخص‌های اصلی بازارهای بورس آسیایی به دلیل عدم قطعیت در روند کاهش تنش‌های خاورمیانه، امروز پنجشنبه روندی نزولی را تجربه کردند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

بازارهای بورس کشورهای آسیایی در معاملات امروز پنجشنبه، 23 آوریل 2026، به استثنای کره جنوبی، تحت تأثیر نگرانی‌ها از وضعیت امنیتی خاورمیانه با کاهش ارزش روبرو شدند.

در این میان، شاخص ترکیبی شانگهای چین با 0.3 در صد کاهش به 4,093 واحد رسید و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با سقوطی 1 در صد در سطح 25,900 واحد قرار گرفت.

در بازار ژاپن نیز شاخص «نیکی 225» با ریزش 0.7 در صد به 59,153 واحد افت کرد و شاخص سنسکس هند با کاهش 0.9 در صد در سطح 77,846 واحد معامله شد.

در مقابل این روند نزولی، شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با رشد 0.9 در صد توانست به سطح 6,475 واحد دست یابد.

تحلیلگران معتقدند نوسانات بازارهای جهانی همچنان تحت تأثیر اخبار ژئوپلیتیک و قیمت انرژی باقی خواهد ماند.

