افت ارزش سهام در بازارهای بورس آسیا به‌جز چین شاخص‌های اصلی اکثر بازارهای بورس کشورهای آسیایی به‌جز چین سیر نزولی در پیش گرفتند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص‌های اصلی بازارهای بورس کشورهای آسیایی به‌جز چین امروز پنجشنبه 28 مه 2026، سیر نزولی در پیش گرفتند.

در این راستا، شاخص ترکیبی شانگهای چین با 0.2 درصد رشد ارزش به 4,102 واحد و شاخص «هنگ سنگ» بورس هنگ کنگ با 1.3 درصد سقوط به 25,005 واحد رسیدند.

همچنین شاخص «نیکی 225» بورس ژاپن با 0.5 درصد ریزش به 64,654 واحد افت کرد.

از طرف دیگر، شاخص «کوسپی» بورس کره جنوبی با 0.5 درصد افت به 8,185 واحد دست یافت.

شاخص سانکس بورس هند نیز با افت 0.2 درصدی در سطح 75,867 واحد قرار گرفت.