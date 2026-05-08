ارسال 80 میلیون شاخه گل به 35 کشور از ترکیه به مناسبت روز مادر به مناسبت روز مادر 80 میلیون شاخه گل از ترکیه به 35 کشور جهان صادر شد.

آنتالیا/ خبرگزاری آنادولو

صنعت کاشت گل که برای بزرگداشت روز مادر آماده‌ می‌شود، روزهای پر رونقی را سپری می‌کند. گل‌های برداشت شده از گلخانه‌ها با دقت بسته‌بندی و به خارج از کشور و برای بازار داخلی ارسال می‌شوند.

اسماعیل ییلماز، رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان گیاهان و محصولات زینتی به خبرنگار آنادولو گفت که این بخش سال پرباری را پشت سر گذاشته است.

ییلماز با بیان اینکه روز مادر یکی از پرکارترین روزهای ویژه برای آنهاست، گفت: امسال، در مقایسه با سال گذشته، افزایش سفارش داشتیم. ما 80 میلیون شاخه گل به کشورهای مختلف اروپایی ارسال کردیم. ارزش پولی آن حدود 12 میلیون دلار است.

- گل میخک بیشترین صادرات را داشت

ییلماز با اشاره به اینکه صادرات نسبت به سال گذشته نزدیک به 30 درصد افزایش یافته است، گفت که امسال به 35 کشور، عمدتاً در اروپا، گل ارسال کرده‌اند.

وی تأکید کرد که در روز مادر، رنگ‌های صورتی تقاضای زیادی داشته است.

رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان گیاهان و محصولات زینتی ادامه داد: این روز، روز خاصی است که رنگ‌های پاستلی در آن حرف اول را می‌زنند. به اندازه روزهای دیگر، تقاضای زیادی برای رنگ قرمز وجود نداشت؛ گل‌های صورتی، صورتی تیره و بنفش به طور ویژه سفارش داده شدند. بزرگترین کالای صادراتی ما گل میخک است. ما بیشترین تعداد میخک را ارسال کردیم. علاوه بر میخک، سنبل نیز در سال‌های اخیر به یکی از گل‌هایی تبدیل شده است که بیشترین صادرات را داریم. علاوه بر این، نزدیک به 50 نوع گل مانند ژربرا و لیلیوم ارسال کرده‌ایم.