28 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
سامانه شناسایی، نظارت و هدفگیری الکترواپتیکی اسلفلیر- 500 (ASELFLIR-500) که توسط شرکت صنایع دفاعی آسلسان ترکیه توسعه داده شده است، در هواپیمای مواری (Mwari) ساخت آفریقای جنوبی با موفقیت ادغام شد.
طبق اعلام شرکت آسلسان با این ادغام، قابلیتهای مواری که توسط صنایع هوافضای پارامونت توسعه داده شده است، برای شناسایی، نظارت، تشخیص هدف، ردیابی و تعیین هدف افزایش یافته است.
سیستم ایسلفلیر- 500 که برای استفاده در پلتفرمهای هوایی سرنشیندار و بدون سرنشین طراحی شده است، شامل یک دوربین مادون قرمز موج متوسط با وضوح بالا، یک دوربین دید در روز و یک کانال تصویربرداری مادون قرمز موج کوتاه است.
این سیستم با قابلیت مسافتیابی لیزری، تعیین هدف لیزری، ردیابی هدف، تثبیت دقیق و قابلیتهای پیشرفته پردازش تصویر عمل میکند. با وزن تقریبی 54 کیلوگرم، تعیینکننده هدف لیزری و مسافتیاب این سیستم تا 35 کیلومتر برد دارند.
ایسلفلیر- 500 که به قابلیتهای پردازش تصویر مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز است، با پردازش تصاویر بهدستآمده از کانالهای نوری مختلف، امکان تشخیص و شناسایی اهداف از فواصل دور را فراهم میکند.
- قابل تنظیم برای ماموریتهای مختلف
هواپیمای دو نفره مواری، به لطف معماری باز و رویکرد یکپارچهسازی plug-and-play، میتواند با حسگرها، سلاحها و سیستمهای ماموریتی مختلف پیکربندی شود. این هواپیما میتواند در ماموریتهای اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی، امنیت مرزی و ساحلی، ضد شورش و تروریسم و ماموریتهای ضربتی دقیق مورد استفاده قرار گیرد.
هواپیمای توربوپراپ تک موتوره مواری میتواند تا 1000 کیلوگرم بار مفید را در 6 جایگاه زیر بال حمل کند. این هواپیما حداکثر سرعت کروز تقریباً 230 گره، سقف پروازی 21 هزار فوت و برد ماموریتی 1150 مایل دریایی دارد.
ادغام «اسلفلیر- 500» در هواپیمای مواری، قابلیتهای ترکیه در سیستمهای الکترواپتیکی را با تجربه آفریقای جنوبی در توسعه پلتفرم هوایی ترکیب میکند.
انتظار میرود این ادغام به دسترسی آسلسان به بازارهای جدید و توسعه فرصتهای صادراتی برای هواپیمای Mwari در کشورهای مختلف کمک کند.
سیستم «اسلفلیر- 500» که تولید انبوه آن از سال 2024 آغاز شد، در هواپیماهای مختلفی از جمله بایرکتار TB2 و TB3 ادغام شده است. این سیستم تا به امروز به بیش از 20 کشور صادر شده است.