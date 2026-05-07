ادامه نمایشگاه ساحا 2026 و آغاز صادرات مسلسل سنگین ترکیه

07 مه 2026•بهروزرسانی: 07 مه 2026
استانبول / اوغور اصلانخان/ خبرگزاری آنادولو
مسلسل سنگین «جانیک M3 فالکن» که توسط شرکت سامسون یورت ساوونما (SYS) به منظور انهدام پهپادها و پرتابههای بدون سرنشین توسعه یافته است، برای اولین بار در نمایشگاه بینالمللی صنایع دفاعی، هوانوردی و فضایی ساحا 2026 به نمایش گذاشته و در این چارچوب صادرات آن نیز آغاز شد.
نمایشگاه بینالمللی صنایع دفاعی و هوافضای استانبول «ساحا 2026» در مرکز نمایشگاهی استانبول درحال برگزاری است و خبرگزاری آنادولو نیز بهعنوان شریک ارتباطی جهانی در آن حضور دارد.
گروه SYS، یکی از بازیگران جهانی در صنعت دفاعی ترکیه، نیز محصولات جدید خود را در این نمایشگاه به نمایش میگذارد و در عین حال همکاریهای بینالمللی خود را با چشمانداز «اکوسیستم دفاعی یکپارچه» تعمیق میبخشد.
بزرگترین شگفتی این گروه در نمایشگاه، مسلسل سنگین «جانیک M3 فالکن» با مهندسی پیشرفته بود. این مسلسل سنگین نسل جدید با کالیبر 12.7x99 میلیمتر که به طور خاص با در نظر گرفتن نیازهای عملیاتی دشوار سکوهای هوایی توسعه یافته است، برای اولین بار در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.
ظفر آرال، رئیس شرکت سامسون یورت ساوونما، در گفتگو با خبرنگار آنادولو در نمایشگاه، اظهار داشت که ساحا 2026 به وضوح نقطهای را که ترکیه در صنعت دفاعی به آن رسیده است، نشان میدهد.
او گفت: ترکیه اکنون به نقطه متفاوتی رسیده است. بنابراین، به عنوان یک شرکت، ما سرمایهگذاریهای قابل توجهی را برای برآوردن نیازهای ترکیه انجام میدهیم که در حال تحول است و نیازهای آن مطابق با شرایط اقتصادی فعلی تغییر میکند.
آرال در مورد ویژگیهای این محصول گفت: «جانیک M3 فالکن» طرحی است که کاملاً بر مقابله با پهپادها، به ویژه پهپادهای هدف قرار دهنده، متمرکز است و برای خنثی کردن آنها از هلیکوپترها طراحی شده است. آیا این امکان وجود دارد؟ بله، در حال حاضر به طور فعال مورد استفاده قرار میگیرد. زیرا پهپادهای هدف به سرعت 250 کیلومتر در ساعت میرسند. یک هلیکوپتر میتواند به راحتی با این سرعت حرکت کند. وقتی رادارها این پهپادها یا وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین را شناسایی میکنند، هلیکوپترها بلند میشوند، دریچههای خود را با فالکنها باز میکنند و پهپادها یا پهپادها را کاملاً خنثی میکنند.
او ادامه داد: ارسال محمولهها در حال حاضر در حال انجام است. اولین محمولهها به پاکستان و آذربایجان ارسال شده است. این نیاز اخیراً به وجود آمده و با استفاده از هلیکوپترها و فالکنها راه حلی پیدا شده است.