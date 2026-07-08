آنکارا: 56 درصد صادرات صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه به کشورهای عضو ناتو انجام شد

08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
ریاست صنایع دفاعی ترکیه (SSB) اعلام کرد که در 12 ماه گذشته بیش از 11 میلیارد دلار صادرات صنایع دفاعی و هوافضای کشور انجام شده که حدود 56 درصد آن به کشورهای عضو ناتو اختصاص داشته و ارزش صادرات به ازای هر کیلوگرم نیز به 40 برابر میانگین صادرات ترکیه رسیده است.
در بیانیه منتشر شده در حساب کاربری این نهاد در شبکههای اجتماعی، به ظرفیتهای کنونی صنایع دفاعی ترکیه، پروژههای در حال اجرا و همکاریهای بینالمللی این بخش پرداخته شد.
در این بیانیه آمده است که ریاست صنایع دفاعی، اکوسیستم صنایع دفاعی متشکل از بیش از 4 هزار شرکت را حول اهداف مشترک هماهنگ میکند و همزمان بیش از یکهزار و 400 پروژه در این بخش در حال اجراست.
در بیانیه فوق تأکید شده است که از طریق دیپلماسی صنایع دفاعی، توانمندیهای ملی ترکیه به همکاریهای بینالمللی تبدیل میشود.
در ادامه این بیانیه با اشاره به رشد راهبردی صادرات صنایع دفاعی آمده است: در 12 ماه گذشته، بیش از 11 میلیارد دلار صادرات صنایع دفاعی و هوافضا داشتهایم که حدود 56 درصد آن به کشورهای عضو ناتو انجام شده است. از پهپادها و هواپیماهای آموزشی جت گرفته تا مراکز فرماندهی و کنترل، نرمافزارهای نظامی، سامانههای دریایی و زمینی و فناوریهای جنگ الکترونیک، در طیف گستردهای از توانمندیها، شریک قابل اعتماد کشورهای دوست و متحد خود هستیم.
این نهاد همچنین اعلام کرد که ارزش صادرات به ازای هر کیلوگرم که به 40 برابر میانگین صادرات ترکیه رسیده، نشاندهنده سطح بالای تولیدات فناورانه کشور است و در پایان از حمایتهای رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، از این بخش قدردانی کرد.