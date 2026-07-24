24 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئیه 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
دفتر نماینده تجاری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد بر اساس تحقیقات بخش 301 قانون تجارت، به دلیل عدم ممنوعیت واردات کالاهای حاصل از کار اجباری، تعرفههای 10 و 12.5 درصدی شامل 99.4 درصد از واردات این کشور میشود.
تصمیم نهایی در خصوص تحقیقات بخش 301 مربوط به اقدامات، سیاستها و رویکردهای برخی از اقتصادها در عدم ایجاد ممنوعیت برای واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری و عدم اجرای موثر آن اتخاذ شده است.
در راستای این تصمیم و با در نظر گرفتن برخی معافیتهای کالایی، بر محصولات وارداتی از 60 شریک تجاری آمریکا که 99.4 درصد از کل واردات این کشور را تشکیل میدهند، تعرفه گمرکی 10 یا 12.5 درصدی تعلق میگیرد.
تعرفه گمرکی 10 درصدی برای شرکای تجاری اعمال خواهد شد که واردات کالاهای حاصل از کار اجباری را ممنوع کرده، در توافقنامههای تجاری دوجانبه به این ممنوعیت متعهد شده یا رژیم مقرراتی جزئی اجرا میکنند. نرخ 12.5 درصدی نیز برای کشورهایی که چنین ممنوعیتی وضع نکردهاند در نظر گرفته شده است.
کشورهای آرژانتین، بنگلادش، کامبوج، کانادا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، هند، اندونزی، اردن، مالزی، مکزیک، پاکستان، سریلانکا، ترینیداد و توباگو و انگلستان مشمول تعرفه 10 درصدی خواهند بود.
برای محصولات اتحادیه اروپا و تایوان با احتساب نرخ مالیات محبوبترین کشور (MFN)، مجموع بار مالیاتی 10 درصد و برای محصولات ژاپن، کره جنوبی و سوئیس 12.5 درصد تعیین شده است.
همچنین تعرفه گمرکی 12.5 درصدی برای کشورهایی شامل چین، هونگ کونگ، استرالیا، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، ترکیه، روسیه، نروژ، قزاقستان، بحرین، مصر، عراق، اسرائیل، کویت، لیبی، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، الجزایر، آنگولا، نیجریه، آفریقای جنوبی، باهاما، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، گویان، نیکاراگوئه، پرو، اوروگوئه و ونزوئلا اعمال میشود.
این تعرفهها از تاریخ 24 ژوئیه برای تمامی کالاهایی که وارد خاک آمریکا میشوند یا از انبارها ترخیص میگردند لازمالاجرا خواهد بود.
دولت آمریکا در ماه مارس تحقیقاتی را تحت بخش 301 قانون تجارت 1974 علیه 60 شریک تجاری به دلیل ناکارآمدی در ممنوعیت و اجرای مقررات علیه واردات کالاهای حاصل از نیروی کار اجباری آغاز کرده بود.
تصمیم جدید دفتر نماینده تجاری آمریکا اندکی پیش از اتمام مهلت تعرفه جهانی 10 درصدی اعلام شد که توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا تحت بخش 122 قانون تجارت 1974 وضع شده بود و از 24 فوریه به مدت حداکثر 150 روز به اجرا درآمده بود.
دونالد ترامپ این تعرفه جهانی را پس از آن اعلام کرد که دیوان عالی آمریکا حکم داد تعرفههای اعمالشده بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) مغایر با قانون بوده است.
مهلت 150 روزه مربوط به اجرای تعرفه جهانی 10 درصدی در روز جمعه 24 ژوئیه به پایان میرسد.