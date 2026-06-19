Mücahit Oktay, Halil Silahşör
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
سازمان ملل/ خبرگزاری آنادولو:
تامی بروس، معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، طی سخنانی در نشست شورای امنیت با موضوع «وضعیت خاورمیانه از جمله مسئله فلسطین»، مدعی شد که افزایش شدید قیمتها در بازارهای غزه ناشی از اقدامات ایران در تنگه هرمز است.
این دیپلمات آمریکایی ادعا کرد: «ممانعت غیرقانونی ایران از حقوق و آزادیهای کشتیرانی در تنگه هرمز، زنجیرههای تأمین کمکهای بشردوستانه را مختل کرده و باعث جهش قیمتها در بازار غزه شده است.»
وی در ادامه افزود که واشنگتن گامهایی را برای تثبیت قیمت مواد غذایی اساسی، روغن خوراکی و سایر کالاهای حیاتی در غزه و همچنین کمک به افزایش دسترسی خانوادهها به بازارها برداشته است.
بروس با اشاره به طرح صلح دولت خود گفت: «همانطور که در طرح صلح 20 مادهای پرزیدنت دونالد ترامپ بهوضوح آمده است، غزه باید به منطقهای عاری از افراطگرایی و تروریسم تبدیل شود که تهدیدی برای همسایگانش نباشد.»
وی مدعی شد پس از زمین گذاشتن سلاح توسط حماس، تمرکز بر مرحله بازسازی غزه معطوف خواهد شد.
معاون نماینده آمریکا همچنین اظهار داشت حماس باید از کنترل این فرآیند به عنوان ابزاری دیگر برای سوءاستفاده از رنج مردم غزه دست بردارد.
وی در پایان تصریح کرد که ایالات متحده برای بهبود شرایط انسانی در غزه، بهطور روزانه با اسرائیل، سازمان ملل و شرکای بشردوستانه همکاری میکند تا ثبات را تقویت کرده و یک مدیریت قانونی و قابل اعتماد را در غزه مستقر سازد.