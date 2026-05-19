آغاز فعالیت بازار بورس تهران پس از 80 روز تعطیلی

19 مه 2026•بهروزرسانی: 19 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش صدا و سیما ایران، بورس تهران بهعنوان بزرگترین و اصلیترین بازار سهام این کشور که بهدلیل جنگ به مدت 80 روز تعطیل شده بود، از امروز (19 مه) فعالیت خود را از سر گرفت.
با بازگشایی بازار، معاملات سهام، صندوقهای سهامی و ابزارهای مشتقه وابسته به سهام دوباره آغاز شد.
همچنین اعلام شد ساعات فعالیت بازار برای فراهم کردن زمان بیشتر به شرکتهای بزرگی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند و یا قصد انتشار اطلاعات مهم دارند، یک ساعت افزایش خواهد یافت. این تصمیم همچنین شامل شرکتهایی میشود که در دوره توقف بازار، مجامع سهامداران برگزار کردهاند.
بورس تهران که در پی تحریمهای یکجانبه آمریکا از شاخصهای جهانی جدا شده است، از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه تا کنون تعطیل بود.
حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، امروز در مراسم بازگشایی معاملات بورس «ابهام ناشی از شرایط جنگ» و «گزارش مالی شرکتها» را دلیل تعطیلی 80 روزه بورس عنوان کرد.
بنا بر اعلام سازمان بورس، بیش از 500 شرکت در معاملات امروز حضور داشتند.