Narges Rezaie
02 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
در پی آسیبدیدگی نیروگاههای صنایع پتروشیمی ایران در جریان جنگ و تلاش وزارت نیرو برای حل مسئله انرژی در این بخش، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو ایران، به منظور رایزنی و ارزیابی شرایط واردات برق، راهی ترکیه شد.
بنا به اعلام «روابط عمومی وزارت نیرو ایران»، این سفر با هدف بررسی شرایط فنی و قیمتگذاری انرژی انجام میشود تا در صورت توافق طرفین، زمینه انعقاد یک قرارداد سهجانبه برای تأمین برق پتروشیمیها فراهم شود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو ایران پیش از سفر به ترکیه، با تشریح جزئیات این مأموریت گفت: «در راستای تلاشهای وزارت نیرو برای جبران کسری برق صنایع پتروشیمی آسیبدیده، برنامهریزی اولیه انجام شده تا در صورت توافق، بتوانیم برق مورد نیاز این صنایع را از طریق واردات از ترکیه و با مشارکت بخش خصوصی تأمین کنیم.»
وی با اشاره به زیرساختهای فنی موجود میان دو کشور افزود: «خوشبختانه یک پست برق بسیار پیشرفته «بک تو بک» (Back-to-Back) در مرز داریم و انتقال برق به میزان 450 مگاوات از طریق خط انتقال «خوی - وان» در دستور کار مذاکرات قرار دارد.»
رجبی مشهدی با تأکید بر اینکه این طرح هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و قراردادی منعقد نشده است، تصریح کرد: «هدف اصلی از این سفر، انجام مذاکرات اولیه و توافق بر سر قیمت برق است. در صورتی که طرفین به توافق نهایی دست یابند، یک قرارداد سهجانبه میان وزارت نیرو، صنایع پتروشیمی ایران و طرف ترکیهای، با همکاری شرکت خصوصی واسطه منعقد خواهد شد تا فرایند انتقال برق عملیاتی شود.»