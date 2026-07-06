آغاز به کار بورس استانبول با روند صعودی

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

شاخص «BIST 100» بورس استانبول، معاملات امروز دوشنبه، 6 جولای را با 0.51 درصد افزایش در سطح 14,491.23 واحد آغاز کرد.

این در حالی است که این شاخص روز جمعه پس از ثبت روندی صعودی، با افت 0.26 درصدی در سطح 14,417.91 واحد به کار خود پایان داده بود.

در همین راستا، شاخص بانکداری 0.46 درصد رشد یافته و شاخص هلدینگ‌ها نیز سیر افقی در پیش گرفت.

در میان شاخص‌های بخش‌های مختلف، شاخص بخش نساجی و چرم با 1.70 درصد رشد بیشترین سود و شاخص انفورماتیک با 1.45 درصد افت، بیشترین کاهش را ثبت کردند.

انتظار می‌رود این هفته، کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، کاهش قیمت نفت و تحولات در بخش فناوری، عوامل کلیدی در تعیین جهت بازار باشند. گزارش‌های درآمد شرکت‌ها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران خواهد بود.