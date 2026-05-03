03 مه 2026•بهروزرسانی: 03 مه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
شرکت صنایع دفاعی آسلسان اعلام کرد که با 5 محصول جدید و 6 نسخه بهروزرسانیشده از محصولات خود، فناوریهای ملی آینده را در نمایشگاه بینالمللی صنایع دفاعی و هوافضا SAHA 2026 به نمایش خواهد گذاشت.
این نمایشگاه با سازماندهی SAHA استانبول (بزرگترین خوشه صنعتی دفاعی، هوانوردی و فضایی ترکیه و اروپا) و با مشارکت رسانهای خبرگزاری آنادولو از 5 تا 9 مه در مرکز نمایشگاهی استانبول برگزار خواهد شد.
آسلسان که بزرگترین فضای غرفه و گستردهترین سبد محصولات را در این نمایشگاه در اختیار دارد، قرار است راهکارهای ملی خود را از زیر دریاها تا اعماق فضا به نمایش بگذارد.