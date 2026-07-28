یک مقام محلی طالبان در ولایت بدخشان افغانستان کشته شد

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

ذبیح‌الله امیری، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ اداره طالبان در ولایت بدخشان افغانستان، صبح امروز سه‌شنبه در مسیر حرکت به سمت محل کارش در مسیر شهر فیض‌آباد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و جان باخت.

فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان اعلام کرد این حادثه در مسیر شهرستان بهارک به فیض‌آباد رخ داده و 2 فرد مسلح سوار بر موتورسیکلت به سمت خودروی وی تیراندازی کرده‌اند. در جریان این درگیری، نیروهای محافظ امیری یکی از مهاجمان را در محل حادثه از پای درآورد و عملیات برای دستگیری مهاجم دوم ادامه دارد.

بر اساس اطلاعات منابع محلی، امیری از خانه خود در شهرستان بهارک عازم دفتر کارش بود که هدف این تیراندازی قرار گرفت. در این حمله، راننده وی نیز زخمی شده و جهت مداوا به مرکز درمانی منتقل شده است.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.



ولایت بدخشان که هم‌مرز با تاجیکستان، چین و پاکستان است، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت 2021 یکی از مناطق بی‌ثبات افغانستان بوده و پیش از این نیز شاهد حملات مسلحانه بوده است.