Halil Silahşör
17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) با انتشار گزارشی هشدار داد که 8.8 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطرات متعدد ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارند؛ وضعیتی که این کشور را به یکی از آسیبپذیرترین نقاط جنوب آسیا برای کودکان تبدیل کرده است.
طبق گزارش یونیسف، حدود 41 درصد از جمعیت 21 میلیونی کودکان در افغانستان، بهطور همزمان با حداقل سه تهدید اقلیمی از جمله خشکسالی، سیل، گرمای شدید، موجهای گرمایشی و طوفانهای گرد و غبار دستوپنجه نرم میکنند.
یونیسف با اشاره به اینکه سوءتغذیه حاد بحران اقلیمی را تشدید کرده و میلیونها کودک زیر 5 سال نیازمند درمان فوری هستند، خواستار سرمایهگذاری بیشتر در بخش تابآوری اقلیمی و کمکهای بشردوستانه محور برای حفاظت از کودکان شد.
این هشدار در حالی صادر میشود که افغانستان با بحران انسانی شدید، فقر گسترده و عدم دسترسی به خدمات اولیه مواجه است. نهادهای امدادرسان بارها تاکید کردهاند که تکانههای اقلیمی موجب تشدید ناامنی غذایی و فشار مضاعف بر جوامع آسیبپذیر شده است.
آمارهای سازمان ملل متحد نشان میدهد که بیش از 75 درصد کودکان در افغانستان تحت تاثیر خشکسالی و بیش از نیمی از آنها در معرض موجهای گرمایشی طولانیمدت قرار دارند. همچنین سیلابها، زندگی بیش از 1.7 میلیون کودک را تهدید میکند.