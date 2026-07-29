Halil Silahşör
29 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئیه 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با انتشار گزارشی جدید، جزئیات افزایش شدید محدودیتها، بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق بشر توسط «حکومت بالفعل طالبان» را طی ماههای آوریل تا ژوئن 2026 منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، طی این دوره بازداشتهای متعدد زنان به دلیل «حجاب نامناسب»، شلاق زدن در ملاءعام و ممانعت از حضور زنان در دفاتر سازمان ملل برای 296 روز متوالی به ثبت رسیده است. همچنین در ولایت هرات دستکم 30 زن به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان بازداشت شدهاند.
یوناما اعلام کرد دستورالعملهای جدید، ورود زنان بدون همراهی محرم به فروشگاهها و مراکز درمانی را ممنوع کرده و در آزمون سراسری کنکور دانشگاهها در ماههای مه و ژوئن تنها 120 هزار داوطلب مرد شرکت کردهاند و هیچ زنی اجازه حضور در آزمون را نیافته است.
در بخش دیگری از گزارش، به حداقل 389 مورد بازداشت خودسرانه، 65 مورد سوءرفتار و 137 مورد مجازات بدنی از جمله شلاق در ملاءعام توسط امور امر به معروف و نهی از منکر طالبان به دلایلی نظیر اصلاح ریش، مدل مو یا شنیدن موسیقی اشاره شده است.
این گزارش همچنین از تداوم نقض حقوق و امنیت مقامات و نیروهای امنیتی حکومت پیشین خبر داده و ثبت دستکم 29 مورد بازداشت خودسرانه، 5 مورد شکنجه و 8 مورد قتل نیروهای دفاعی و امنیتی سابق (ANDSF) را در این بازه زمانی تأیید کرده است.