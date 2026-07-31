Halil Silahşör
31 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 31 ژوئیه 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
عبدالمتوکل توحیدی، سخنگوی والی نیمروز در جنوب غربی افغانستان در گفتوگو با رسانهها اظهارداشت: اجساد 14 شهروند این کشور که هنگام تلاش برای سفر غیرقانونی به ایران مفقود شده بودند، در منطقه بیابانی «دشت گرد لالو» ولایت نیمروز در حدود 63 کیلومتری گذرگاه مرزی میلک بین افغانستان و ایران پیدا شد.
این افراد بخشی از یک گروه بزرگتر 19 نفره از مردان بودند که در مسیر سفر به سمت ایران در بیابان راه خود را گم کردند. پیش از این جسد 5 نفر دیگر از همین گروه پیدا شده بود که با این حساب، آمار جانباختگان این گروه به 19 نفر میرسد.
به گفته توحیدی، این مهاجران پس از گم شدن در بیابان، بر اثر گرمای شدید و کمبود آب جان خود را از دست دادهاند. در ابتدا مفقود شدن 14 نفر گزارش شده بود که منجر به آغاز عملیات جستجو توسط مقامات محلی شد.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پیش از این اعلام کرده بود 5 افغان در یک مسیر مهاجرتی در نیمروز جان باخته و سایرین مفقود هستند. این مرگومیرها نشاندهنده هزینه سنگین انسانی سفرهای خطرناک و غیرقانونی است.