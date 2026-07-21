وقوع سیل در نورستان افغانستان 20 کشته و 80 مجروح برجای گذاشت

Halil Silahşör
21 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئیه 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
اداره ملی مدیریت بحران افغانستان اعلام کرد: سیلابهای شدید در پارون، مرکز ولایت نورستان افغانستان، دستکم 20 کشته، 80 زخمی و بیش از 100 مفقود برجای گذاشته است.
این اداره افزود: سیلابهای شدید پارون و چندین بخش دیگر از این ولایت کوهستانی را تحت تاثیر قرار داده و تلفات جانی و خسارات گستردهای به همراه داشته است.
حفیظ محمد یوسف حماد، رئیس اطلاعات و نشریات و سخنگوی این اداره گفت که تیمهای تخصصی برای ارزیابی وضعیت، جستجوی مفقودین و تعیین میزان خسارات به مناطق آسیبدیده اعزام شدهاند.
بر اساس اعلام این اداره، سیلاب خانههای مسکونی، زمینهای کشاورزی و مغازههای ساکنان محلی را ویران کرده و علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی قابل توجهی نیز بر جای گذاشته است.
حماد تاکید کرد که با ادامه عملیات جستجو و نجات و رسیدن تیمها به مناطقی که ممکن است به دلیل سیلاب و آوار مسدود شده باشند، احتمال تغییر آمار تلفات وجود دارد.
گزارشها حاکی از مفقود شدن بیش از 100 نفر است که این موضوع نگرانیها را در مورد افزایش شمار قربانیان همزمان با ادامه تلاش تیمهای امدادی برای یافتن بازماندگان افزایش داده است. آمار دقیق تلفات و گستردگی ویرانیها هنوز به صورت مستقل تایید نشده است.
وقوع این سیلاب به دنبال بارش شدید باران در بخشهایی از نورستان رخ داد؛ منطقهای که کوهستانی بودن و دسترسی محدود جادهای، عملیات امداد و نجات را در آن بسیار دشوار میکند.
افغانستان به دلیل سالها درگیری، فقر، زیرساختهای ضعیف و ظرفیت محدود امدادرسانی، همچنان در برابر حوادث آب و هوایی شدید از جمله سیلابهای ناگهانی، رانش زمین و خشکسالی به شدت آسیبپذیر است.
سیلابهای فصلی در سالهای اخیر بارها باعث تلفات جانی و ویرانیهای گسترده در سراسر افغانستان شده، خانهها و مزارع را از بین برده و هزاران نفر را آواره کرده است.