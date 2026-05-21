وزارت کار افغانستان چهار روز را به مناسبت عید قربان تعطیل اعلام کرد

21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
وزارت کار و امور اجتماعی اداره طالبان در افغانستان با صدور بیانیهای اعلام کرد: به مناسبت فرا رسیدن روز عرفه و عید قربان، تمامی ادارات دولتی و نهادهای مربوطه در سراسر کشور به مدت چهار روز تعطیل خواهند بود.
براساس این بیانیه، «این تصمیم با هدف تجلیل از ایام پرفضیلت عید سعید قربان و فراهمسازی زمینه برای شهروندان جهت ادای مناسک دینی، قربانی و دید و بازدیدهای عید اتخاذ شده است».
در بیانیه فوق تأکید شده است که ادارات دولتی پس از پایان ایام عید، فعالیت رسمی خود را از روز یکشنبه 31 مه 2026 از سر خواهند گرفت.