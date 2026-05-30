واژگونی کامیون حامل مهاجران افغانستانی؛ 22 نفر جان باختند

Yasin Yorgancı
30 مه 2026•بهروزرسانی: 30 مه 2026
کابل/ خبرگزاری آنادولو
در پی واژگونی یک دستگاه کامیون حامل مهاجران افغان که از پاکستان به کشورشان بازمیگشتند، دستکم 22 نفر جان باختند و 36 نفر دیگر زخمی شدند.
عبدالمالک نیازایی، سخنگوی ولایت لغمان افغانستان اعلام کرد که این حادثه در جاده میان ولایت ننگرهار و کابل رخ داده است.
به گفته مقامهای محلی، کامیون حامل مهاجران بازگشته از پاکستان در یکی از بزرگراههای شرق افغانستان واژگون شد که در نتیجه آن، بر اساس آمار اولیه، 22 نفر کشته و 36 نفر زخمی شدند.
مصدومان این حادثه برای درمان به بیمارستانهای ولایت ننگرهار منتقل شدهاند. همچنین ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت افغانستان با ابراز تاسف از وقوع این حادثه، به خانواده قربانیان تسلیت گفت.
این حادثه در حالی رخ میدهد که در ماههای اخیر روند بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان افزایش یافته و شمار زیادی از خانوادهها از طریق مسیرهای زمینی در حال بازگشت به افغانستان هستند.