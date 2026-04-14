Halil Silahşör
14 آوریل 2026•بهروزرسانی: 14 آوریل 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف» در بیانیهای که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که بیماری فلج اطفال درمانی ندارد و تنها راه مقابله با آن، پیشگیری از طریق واکسیناسیون است.
این نهاد از تمامی طرفها و نهادهای بهداشتی در افغانستان خواست تا تلاشهای خود را برای ریشهکنی این بیماری فلجکننده تشدید کنند.
یونیسف تأکید کرد که تا زمانی که ویروس فلج اطفال در مناطق مختلف افغانستان در گردش است، هر کودک زیر پنج سال باید در هر دور از کمپینها، دو قطره واکسن دریافت کند.
این سازمان هشدار داد که وجود هرگونه شکاف در برنامههای واکسیناسیون میتواند منجر به بازگشت گسترده ویروس و به خطر افتادن سلامت کودکان در مناطق پاکسازی شده شود.
در این بیانیه، از والدین، مراقبان و رهبران جوامع محلی درخواست شده است که به طور فعال از تیمهای واکسیناسیون حمایت کنند.
یونیسف همکاری قوی میان خانوادهها و تیمهای بهداشتی را برای محافظت از نسلهای آینده ضروری دانست و افزود که هیچ کودکی نباید در این برنامهها از قلم بیفتد.