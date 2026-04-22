Halil Silahşör
22 آوریل 2026•بهروزرسانی: 22 آوریل 2026
اسلامآباد/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
سازمان دیدهبان حقوق بشر (HRW) با انتشار گزارشی اعلام کرد که دولت پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان را بهطور چشمگیری افزایش داده و این اقدامات با «بدرفتاری، بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق اولیه» همراه بوده است.
بر اساس این گزارش، تشدید برخورد با پناهجویان در پی افزایش تنشهای مرزی میان اسلامآباد و اداره طالبان در افغانستان صورت میگیرد.
این سازمان تاکید کرد که پلیس پاکستان حتی پناهجویانی را که دارای ویزای معتبر هستند، در حین انجام فعالیتهای روزانه بازداشت کرده و گزارشهایی مبنی بر مصادره اموال و دریافت رشوه برای آزادی آنها ثبت شده است.
فرشته عباسی، پژوهشگر این سازمان، خواستار توقف فوری اخراج اجباری شد و هشدار داد که بیش از 146 هزار افغان تنها در سال 2026 از پاکستان اخراج شدهاند.