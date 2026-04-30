هشدار اوچا؛ تشدید بحران انسانی در شرق افغانستان

Halil Silahşör
30 آوریل 2026•بهروزرسانی: 30 آوریل 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادلو
به گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، حملات هوایی و توپخانهای پاکستان در 27 آوریل در شهر اسعدآباد و بخشهایی از ولایت کنر در شرق افغانستان، به کشته شدن دستکم 7 نفر و مجروح شدن 79 تن دیگر از جمله زنان و کودکان منجر شد.
بر اساس بیانیه اوچا، این حملات همچنین خسارات قابلتوجهی به زیرساختهای غیرنظامی از جمله یک پمپ بنزین، بخشهایی از خوابگاه یک دانشگاه، اداره امور مذهبی و یک مرکز ترک اعتیاد وارد کرده است. هچنین ویرانیهایی، خدمات عمومی شکننده را بیش از پیش تحت فشار قرار میدهد.
گزارشها حاکی از آن است که این درگیریها در پی تنشهای پیشین پس از شلیک ادعایی نیروهای پاکستانی به یک کودک محلی در نزدیکی اسپینبولدک آغاز شد و اکنون به خصومتهای گستردهتر مرزی تغییر یافته است.
اوچا خاطرنشان کرد که در هفتههای اخیر آسیب به تأسیسات غیرنظامی، بهویژه مراکز بهداشتی و مدارس افزایش یافته است.
این نهاد برآورد میکند که از اواخر ماه فوریه، بیش از 100 هزار نفر در شرق و جنوب شرقی افغانستان به دلیل درگیریهای مداوم آواره شدهاند.
ولایتهایی از جمله کنر، ننگرهار و خوست شاهد آوارگی گسترده بودهاند و خانوادهها مجبور به فرار با دسترسی محدود به سرپناه، غذا و مراقبتهای پزشکی شدهاند.
دسترسی بشردوستانه در چندین منطقه به دلیل ناامنی، گلولهباران و مهمات منفجرنشده همچنان محدود است. نهادهای امدادی هشدار میدهند که علاوه بر امدادرسانی فوری، نیاز مبرمی به بازسازی و احیای زیرساختهای آسیبدیده، از جمله مدارس، درمانگاهها و سیستمهای آبرسانی برای بازیابی خدمات اولیه وجود دارد.
اوچا گزارش داد که دستکم 19 مرکز بهداشتی تعطیل یا تعلیق شدهاند و یا با ظرفیت کاهشیافته فعالیت میکنند که این امر حدود 78 هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
براساس گزارش این نهاد بینالمللی، سیستمهای تأمین آب در چندین روستا نیز آسیب دیده که خطر شیوع بیماریها را افزایش میدهد. روند آموزش به شدت مختل شده و با آسیب دیدن دهها مدرسه، بیش از 13 هزار دانشآموز در کنر و ننگرهار تحت تأثیر قرار گرفتهاند. در حال حاضر هزاران کودک به فضاهای یادگیری موقت و اقلام آموزشی نیاز دارند.
در حالی که شدت درگیریها در مقایسه با ماه مارس کاهش یافته و عمدتاً محدود به مناطق مرزی است، اوچا هشدار داد که تداوم ناامنی، آسیب به زیرساختها و دسترسی محدود بشردوستانه موجب طولانی شدن بحران و تاخیر در روند بازیابی جوامع آسیبدیده میشود.