در پی جاری شدن سیل در ولایت نورستان، حداقل 23 نفر جان باخته، بیش از 80 نفر زخمی و حدود 100 تن دیگر همچنان ناپدید هستند.

شمار قربانیان سیل در ولایت نورستان افغانستان به 23 نفر رسید در پی جاری شدن سیل در ولایت نورستان، حداقل 23 نفر جان باخته، بیش از 80 نفر زخمی و حدود 100 تن دیگر همچنان ناپدید هستند.

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

بر اثر بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل در شهر پارون، مرکز ولایت کوهستانی نورستان در شرق افغانستان، حداقل 23 نفر جان باخته و ده‌ها نفر دیگر ناپدید شده‌اند.

تیم‌های امداد و نجات محلی اعلام کردند که تاکنون پیکر 15 تن از مفقودشدگان از میان گل‌ولای خارج شده است، اما با توجه به شدت تخریب‌ها و مفقودی بیش از 100 نفر، احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

طبق برآوردهای اولیه، این حادثه خسارات مالی سنگینی بر جای گذاشته و میلیون‌ها دلار به زیرساخت‌ها و املاک ساکنان منطقه آسیب زده است.

در این حادثه بیش از 30 خانه مسکونی، 11 هتل و 70 باب مغازه به طور کامل یا جزئی تخریب شده و دست‌کم 40 دستگاه خودرو نیز آسیب جدی دیده‌اند.

گزارش‌های محلی حاکی از آن است که ساختمان شهرداری پارون و مقر نیروهای انتظامی منطقه به طور کامل ویران شده و شهردار پارون نیز در میان جان‌باختگان این حادثه شناسایی شده است.

اداره مدیریت حوادث طبیعی با هشدار نسبت به احتمال وقوع طوفان‌ها و بارندگی‌های شدیدتر در روزهای آینده، از ساکنان مناطق کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها خواسته است هرچه سریع‌تر مناطق خطرناک را ترک کنند.

تغییرات اقلیمی در ماه‌های اخیر، افغانستان را به یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر بلاهای طبیعی تبدیل کرده، به طوری که تنها در ماه آوریل گذشته حدود 150 نفر بر اثر سیلاب‌های مشابه جان خود را از دست دادند.