سقوط افغانستان به رتبه 194 شاخص جهانی حقوق کودک در سال 2026

Halil Silahşör
25 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئن 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
بنیاد کیدزرایتس (KidsRights) مستقر در هلند، در گزارش سال 2026 شاخص جهانی حقوق کودک که با همکاری دانشگاه اراسموس روتردام تهیه شده است، با اختصاص امتیاز 0.214 به افغانستان، این کشور را در پایینترین جایگاه در میان تمام کشورهای مورد بررسی قرار داد.
این شاخص وضعیت حقوق کودکان را در زمینههای سلامت، آموزش، حفاظت، بقا و دسترسی به محیط حمایتی ارزیابی میکند.
این بنیاد هشدار داد که درگیری، ناامنی و شرایط ناایمن زندگی همچنان حقوق و رفاه میلیونها کودک را در سراسر جهان تهدید میکند.
در این ردهبندی، کشورهای لوکزامبورگ، ایسلند و موناکو در صدر قرار دارند، در حالی که افغانستان، چاد و گینه ضعیفترین عملکرد را ثبت کردهاند.
این نتایج در حالی منتشر میشود که افغانستان با یک بحران عمیق انسانی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند. برآورد سازمانهای بینالمللی نشان میدهد که میلیونها افغان با فقر درگیر هستند و اقتصاد ضعیف در کنار فرصتهای شغلی محدود، بسیاری از خانوادهها را در تامین نیازهای اولیه ناتوان کرده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، اعمال محدودیتها بر آموزش دختران، آینده کودکان را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده است. افغانستان همچنان تنها کشوری در جهان است که دختران در آن از آموزش متوسطه و عالی محروم هستند.
یونیسف نیز پیشتر هشدار داده بود که در سال 2026، بالغ بر 21.9 میلیون نفر در افغانستان از جمله 11.6 میلیون کودک به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد تاکید کرده است که وخامت شرایط اقتصادی، بلایای اقلیمی و آوارگی، فشار بر خانوادههای آسیبپذیر در سراسر این کشور را افزایش داده است.
این نهاد وابسته به سازمان ملل همچنین نسبت به افزایش سوءتغذیه ابراز نگرانی کرده است. پیشبینی میشود امسال نزدیک به 942 هزار کودک زیر 5 سال به دلیل سوءتغذیه حاد نیازمند درمان باشند؛ دهها هزار نفر از این کودکان پیش از این در مراکز درمانی بستری شدهاند که این امر نشاندهنده بحران فزاینده سلامت برای کودکان افغان است.