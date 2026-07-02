Halil Silahşör
02 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 02 ژوئیه 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیسوزرا و امیرخان متقی، وزیر امور خارجه اداره طالبان درافغانستان به منظور شرکت در مراسم تشییع و خاکسپاری آیتالله علی خامنهای، رهبر پیشین ایران، روز پنجشنبه عازم تهران شدند.
براساس تصاویر منتشر شده توسط دفتر ملا برادر، مقامات کابل در این سفر توسط سفیر ایران در کابل همراهی میشوند.
پیشتر تهران با ارسال دعوتنامهای رسمی توسط علیرضا بیکدلی، سفیر ایران در کابل، از ملاحسن آخند، رئیسوزرای طالبان برای حضور در این مراسم دعوت کرده بود.
رسانههای داخلی ایران گزارش دادند که مراسم رسمی تشییع و خاکسپاری رهبر پیشین این کشور از روز شنبه آغاز خواهد شد. این مراسم به دلیل شرایط جنگی حاکم ناشی از درگیریها با آمریکا و اسرائیل، با تأخیر برگزار میشود.
آیتالله خامنهای حدود 4 ماه پیش در پی حملات هوایی آمریکا و اسرائیل کشته شد.
مقامات کابل در سال 1403 نیز در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور پیشین ایران حضور یافته بودند. گفته میشود علاوه بر نمایندگان طالبان، مقامات کشورهای دیگر از جمله نخستوزیر پاکستان نیز در مراسم خاکسپاری حضور خواهند یافت.