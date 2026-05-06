راه‌اندازی کریدور چندوجهی جدید میان چین و افغانستان از مسیر ازبکستان شرکت راه‌آهن ازبکستان از راه‌اندازی یک کریدور تجاری و حمل‌ونقل چندوجهی جدید خبر داد که چین را از طریق آسیای مرکزی به افغانستان متصل می‌کند.

استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو

شرکت راه‌آهن ازبکستان از راه‌اندازی یک کریدور تجاری و حمل‌ونقل چندوجهی جدید خبر داد که چین را از طریق آسیای مرکزی به غرب افغانستان متصل می‌کند.

به گزارش رسانه‌های ازبکستان، شرکت ترابری کانتینری راه‌آهن این کشور اعلام کرد که این مسیر جدید، کالاها را به صورت کانتینری و از طریق خطوط ریلی از چین و از ایستگاه مرزی «آلتینکول» در قزاقستان به ازبکستان منتقل می‌کند.

محموله‌ها پس از تخلیه در مرکز لجستیکی بخارا در ازبکستان، بار کامیون‌ها شده و از طریق خاک ترکمنستان به شهر هرات در غرب افغانستان انتقال می‌یابند.

این کریدور تجاری جدید حدود 7 هزار و 400 کیلومتر طول دارد و میانگین زمان تحویل کالا در آن 30 روز تخمین زده می‌شود.

پیش از این، بخش عمده‌ای از کالاهای مبادلاتی میان چین و افغانستان به صورت دریایی به بندر عباس ایران ارسال و سپس از راه زمینی وارد افغانستان می‌شد؛ فرآیندی طولانی که هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان ترانزیت را به شدت افزایش می‌داد.

افغانستان که کشوری محصور در خشکی است، برای حفظ زنجیره تأمین کالاهای اساسی و کاهش وابستگی خود به مسیرهای دریایی کشورهای همسایه، نیاز مبرمی به چنین شاهراه‌های ارتباطی در آسیای مرکزی دارد.