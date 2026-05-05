خشکسالی در افغانستان؛ 3.4 میلیون نفر متأثر شدند

Halil Silahşör
05 مه 2026•بهروزرسانی: 05 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد که خشکسالی در سال 2025 دستکم 3.4 میلیون نفر را در مناطق شمالی و غربی افغانستان تحت تأثیر قرار داده و بحران انسانی در این کشور را وخیمتر کرده است.
طبق بیانیه این نهاد، این پدیده اقلیمی باعث نابودی گسترده محصولات کشاورزی و دامها شده و معیشت بسیاری از خانوادههای روستایی را که به شدت به کشاورزی وابسته هستند، با خطر جدی مواجه کرده است.
برنامه جهانی غذا نیز در گزارشی اعلام کرد که قیمت کالاهای اساسی در مقایسه با سال گذشته تا 47 درصد افزایش یافته که این امر خرید اقلام اولیه را از توان بسیاری از خانوارها خارج کرده است.
آژانسهای امدادرسان هشدار میدهند که بدون تأمین بودجه پایدار و پاسخ هماهنگ بینالمللی، با توجه به تداوم فشارهای اقلیمی و مشکلات اقتصادی، وضعیت گرسنگی، فقر و آوارگی در افغانستان به شکل نگرانکنندهای وخیمتر خواهد شد.