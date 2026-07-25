آنکارا/خبرگزاری آنادولو

اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان اعلام کرد که در پی بارندگی‌های شدید و وقوع سیل در مناطق مختلف این کشور از روز گذشته تاکنون، 9 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس این گزارش، 131 خانه به‌طور کامل تخریب و 332 خانه نیز آسیب دیده‌اند. همچنین بخش گسترده‌ای از زمین‌های کشاورزی و محصولات زراعی بر اثر سیلاب از بین رفته است.

مقام‌های افغانستان اعلام کردند تیم‌های امدادی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شده‌اند و توزیع کمک‌های غذایی و اقلام ضروری برای سیل‌زدگان آغاز شده است.

هفته گذشته نیز بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی در ولایت نورستان، در شرق افغانستان، 20 کشته بر جای گذاشته بود.