25 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 25 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
اداره ملی مدیریت حوادث افغانستان اعلام کرد که در پی بارندگیهای شدید و وقوع سیل در مناطق مختلف این کشور از روز گذشته تاکنون، 9 نفر جان خود را از دست دادهاند.
بر اساس این گزارش، 131 خانه بهطور کامل تخریب و 332 خانه نیز آسیب دیدهاند. همچنین بخش گستردهای از زمینهای کشاورزی و محصولات زراعی بر اثر سیلاب از بین رفته است.
مقامهای افغانستان اعلام کردند تیمهای امدادی به مناطق آسیبدیده اعزام شدهاند و توزیع کمکهای غذایی و اقلام ضروری برای سیلزدگان آغاز شده است.
هفته گذشته نیز بارندگیهای شدید و سیلابهای ناگهانی در ولایت نورستان، در شرق افغانستان، 20 کشته بر جای گذاشته بود.