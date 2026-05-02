Halil Silahşör
02 مه 2026•بهروزرسانی: 02 مه 2026
لشکرگاه/ خبرگزاری آنادولو
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند در جنوب افغانستان اعلام کرد که چهار زن در پی وقوع حادثهای در دریای هلمند جان خود را از دست دادند.
شیرمحمد وحدت، معاون این اداره در گفتگو با رسانهها تصریح کرد که این رویداد در ساحه «عینک» مربوط به شهرستان ناوه این ولایت به وقوع پیوسته است.
بر اساس گزارشهای اولیه، این زنان به همراه یک مرد از اعضای خانواده خود در حال سفر بودند که برای استراحتی کوتاه در کنار رودخانه هلمند توقف کردند.
حادثه زمانی آغاز شد که یک زن کهنسال بر اثر شدت جریان آب تعادل خود را از دست داده و به داخل رودخانه سقوط کرد. در پی این اتفاق، سه زن دیگر خانواده برای نجات وی اقدام کردند که همگی گرفتار جریان تند آب شده و غرق شدند.
مسئولان محلی اعلام کردند که اجساد جانباختگان با کمک مردم منطقه از آب بیرون کشیده شده است.
جاری شدن سیلابهای فصلی و بالا آمدن سطح آب رودخانهها در فصل بهار، سالانه جان تعدادی از شهروندان را در مناطق مختلف افغانستان میگیرد.
مقامات از ساکنان محلی و مسافران خواستهاند تا هنگام توقف در حاشیه رودخانهها، تدابیر احتیاطی را به طور جدی رعایت کنند.