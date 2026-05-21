Halil Silahşör
21 مه 2026•بهروزرسانی: 21 مه 2026
استانبول/ خلیل سلحشور/ خبرگزاری آنادولو
وزارت صنعت و تجارت اداره طالبان در افغانستان اعلام کرد که نشستی میان نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت این کشور و ناظمجان خالمرادوف، رئیس آژانس توسعه صنایع سبک شورای وزیران دولت ازبکستان برگزار شد.
در این نشست، دو طرف پیرامون استفاده مؤثر افغانستان از تجارب ازبکستان در بخش صنایع سبک، جلب سرمایهگذاریهای مشترک و توسعه همکاریهای صنعتی بحث و تبادل نظر کردند.
موضوعاتی همچون کشت معیاری پنبه، فرآوری و تولید نخ در افغانستان، انتقال کارخانههای فرآوری پنبه، چرم و کشمیره از ازبکستان به افغانستان، تولید کفشهای چرمی، تولید منسوجات و توسعه صنعت پوشاک در داخل کشور مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این نشست بر انتقال تدریجی حدود 20 کارخانه در بخشهای مختلف صنعتی به افغانستان، توسعه صادرات پوشاک ازبکستان به بازار افغانستان و ایجاد زمینه سرمایهگذاری مشترک در تولید نخ در این کشور تأکید شد.
در کنار آن، درباره برگزاری نمایشگاه بینالمللی تخصصی صنایع سبک میان دو کشور در بازار مشترک ترمیز نیز توافق و تبادل نظر صورت گرفت.
در پایان این نشست، با هدف تطبیق و عملیسازی موضوعات مطرحشده، تیمهای فنی و ارتباطی از سوی هر دو طرف تعیین و معرفی شدند.